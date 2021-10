El cantante de Smash Mouth, Steve Harwell, se retira de la banda a causa de sus problemas de salud y conducta

Steve Harwell, el cantante de Smash Mouth, ha anunciado oficialmente su retirada de la banda a causa de varios problemas de salud, la mayoría derivados de la cardiomiopatía que le fue diagnosticada hace ocho años. También ha desarrollado la encefalopatía de Wernicke, una enfermedad neurológica aguda que afecta al sistema nervioso periférico y central. Esta enfermedad puede desarrollarse como resultado de una deficiencia de tiamina y que a menudo se asocia al consumo excesivo de alcohol. Ambas enfermedades han quebrado el estado de salud del vocalista afectando incluso su forma de conducta.

Recordemos que el pasado 11 de octubre en New York, Steve Harwell intentó ofrecer un show con su banda pero tuvo que retirarse a mitad del concierto debido a las dificultades para seguir actuando. En un video publicado en la red social TikTok puede verse al cantante tambalearse, y proferir frases a un fan como Voy a matar a toda tu puta familia, lo juro, dirigida a un fan. En otro fragmento del vídeo, Harwell aparece haciendo un saludo nazi y acto seguido gritar que os jodan, putas, terminando con una peineta al público. A causa de tales incidencias y conducta, la banda ha encontrado un sustituto temporal a fin de poder cubrir los compromisos que tienen en sus próximos conciertos.

El propio Steve Harwell afirmó en declaraciones a TMZ que «desde que era un niño, soñaba con ser una estrella del rock tocando en estadius con todas las entradas vendidas y he tenido muchísima suerte de poder vivir ese sueño. Para mis compañeros de banda, ha sido un honor tocar con vosotros durante todos estos años y no puedo pensar en nadie más con quien hubiera querido embarcarme en este salvaje viaje (…) todo esto ha sido posible gracias a todos nuestros leales fans. Les estoy muy agradecido. He intentado con todas mis fuerzas superar mis problemas físicos y mentales, y tocar para vosotros una última vez, pero no he sido capaz. Quiero ver lo que Smash Mouth consigue en el futuro y estoy deseando ser como uno de los nuevos fans de la banda».

SOBRE STEVE HARWELL Y SMASH MOUTH …

Steve Harwell (vocalista principal, teclados adicionales y fundador) formó Smash Mouth en 1994 junto a Kevin Coleman quien abandonó la banda en 1999. Tras diversas altas y bajas de miembros, actualmente la formación consta, al margen de Harwell, de Paul De Lisle (bajo, segunda voz, compositor y fundador), Greg Camp (guitarrista, teclados adicionales, turntables, compositor principal, segunda voz), Michael Klooster (teclados, programación y coros), Michael Urbano (batería). Previamente formaba parte de un grupo de rap llamado F.O.S. Harwell que destacó por su aparición en la sexta temporada del programa Surreal Life, y en otros programas de televisión y radio. También actuó en la película Ratas a la Carrera. Harwell ha recibido las influencias musicales de artistas como Van Halen, The Waterboys y Elvis Presley.

Cabe recordar que Steve Harwell y su esposa Michelle fueron padres de un niño llamado Presley Scott Harwell, nombrado así en honor del cantante Elvis Presley y que lamentablemente falleció el mismo año de su nacimiento (2001), a causa de una leucemia linfática crónica. ​Consecuentemente, Harwell, muy traumatizado por el hecho, creó una fundación médica bajo el nombre de Presley para la investigación de la enfermedad, pero ya no volvió a ser el mismo.

Smash Mouth siempre ha enfocado su estilo musical hacia la diversidad, la diversión y el desenfado, a veces tocando mezclando el ska y el pop de los 60, pero siempre bajo la formas retro y realizando versiones de canciones populares. Algunos de sus éxitos más populares fueron Walkin’ on the Sun, Then The Morning Comes, All Star y I’m a Believer (cover de The Monkees) éstas dos últimas usadas en la banda sonora de Shrek. Su álbum Astro Lounge de 1999, producido por Carlos Casanovas, ha sido hasta la fecha el más exitoso en la crítica y comercialmente. El estilo de Smash Mouth es debatido por No cabe duda de que los álbumes de la banda son musicalmente muy diversos. La mayoría de los fans los consideran una banda en continua transformación ya que cambia de estilos en cada álbum.

RECORDANDO …

Sobre Smash Mouth

Para Smash Mouth la música es ante todo vitalidad y diversión. Es lo que transmiten las canciones que le lanzaron a la fama, empezando por su arrollador primer sencillo, “Walkin' on the Sun” (1997). A partir de la mezcla de guitarras punk y melodías pop, la banda californiana se ha hecho con un sorprendente arsenal de canciones que pueden integrar ritmos jamaicanos y también cadencias más pausadas y emotivas. Sumérgete en esta selección refrescante, que incluye sus enérgicas adaptaciones de éxitos de War o The Monkees. ¡Fiesta garantizada!

Descubre algunos de sus mayores éxitos

