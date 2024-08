El debut de The Hard Quartet: un viaje nostálgico con «Rio’s Song»

The Hard Quartet, la nueva banda formada por Stephen Malkmus de Pavement, Matt Sweeney de Chavez, Jim White de Dirty Three y Emmett Kelly de The Cairo Gang, ha lanzado su segundo sencillo, Rio’s Song. Este tema viene acompañado de un video dirigido por Jared Sherbert, que es un homenaje al video de 1981 de los Rolling Stones para Waiting on a Friend. El video es una recreación plano por plano del original, comenzando con una toma del edificio que aparece en la portada de Physical Graffiti de Led Zeppelin.

El video de Rio’s Song incluye cameos de Mark Ibold de Pavement y James Lo de Chavez, entre otros. Fue filmado en el East Village, cerca de Tompkins Square Park, utilizando ubicaciones similares a las del video original y gracias al esfuerzo de todos los implicados, ya que amigos y vecinos colaboraron para recrear la atmósfera de la década de 1980.

Rio’s Song y el primer sencillo de la banda, Earth Hater, formarán parte del álbum debut homónimo de The Hard Quartet, que se lanzará el 4 de octubre a través de Matador. El álbum incluirá 15 pistas, entre ellas Chrome Mess, Our Hometown Boy y Thug Dynasty.

Tracklist de The Hard Quartet – The Hard Quartet

1 – ‘Chrome Mess’

2 – ‘Earth Hater’

3 – ‘Rio’s Song’

4 – ‘Our Hometown Boy’

5 – ‘Renegade’

6 – ‘Heel Highway’

7 – ‘Killed By Death’

8 – ‘Hey’

9 – ‘It Suits You’

10 – ‘Six Deaf Rats’

11 – ‘Action for Military Boys’

12 – ‘Jacked Existence’

13 – ‘North of the Border’

14 – ‘Thug Dynasty’

15 – ‘Gripping the Riptide’