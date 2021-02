El disgusto de Nick Cave con su obra más personal

El australiano Nick Cave, creador del The Boatman´s Call que fue publicado en 1997 y ha sido incluido como uno de los 100 mejores álbumes australianos en el libro homónimo, ha abierto su corazón después de tanto tiempo y afirma que personalmente se expuso mucho en la composición de este álbum y se ha sentido disgustado por ello.

Comenta que un cambio radical estaba sucediendo en su manera de escribir, y tras el lanzamiento del mismo junto a The Bad Seeds, se sintió incluso avergonzado por haberse hiperexpuesto con el drama personal que vivió en esa etapa. Igualmente, señala que ese disgusto era esencialmente el miedo y vergüenza experimentada por alguien que nada entre las aguas de dos barcos.

El disco era necesariamente un paso hacia un tipo de composición que se convirtió en autobiográfico. Años más tarde, Skeleton Tree y Ghosteen lo confirman. Fueron para Cave una liberación espiritual.

Esperamos poder escuchar en nuestras casas el “follow up” de Ghosteen pronto, ya que seguiremos sin directos debido a que sus giras por Europa y UK del 2020 que fueron aplazadas al 2021 finalmente han sido canceladas. Si tenías entradas para verlo en España, puedes consultar con tu punto de venta.

BIOGRAFÍA DE NICK CAVE AND THE BAD SEEDS

From Her To Eternity, en 1984, fue su primer disco. La formación surgió de la alianza entre el post-punk y las tesituras de rock sensible y personal del cantante Nick Cave y el guitarrista Mick Harvey. El grupo ha producido durante más de 30 años 17 discos en los que va evolucionando sónicamente pero mantiene una delicadeza triste y encantadora. En 1987, Win Wenders cuenta con la banda para su mítica película Der Himmel über Berlin (El cielo sobre Berlín).

Si el rock puede ser alta literatura, ahí está Nick Cave para demostrarlo: su influencia es inevitable en letristas que traten sobre la oscuridad del alma como PJ Harvey, Tricky o Mark Lanegan. Pero a la vez, Cave ha sido uno de los compositores más recios del rock, un hombre que ha sabido hacer de la brutalidad una cosa sutil, y de la que han aprendido bandas como Arctic Monkeys o Xiu Xiu.

DISCOGRAFÍA DE NICK CAVE AND THE BAD SEEDS

From Her to Eternity (1984)

The Firstborn Is Dead (1985)

Kicking Against the Pricks (1986)

Your Funeral… My Trial (1986)

Tender Prey (1988)

The Good Son (1990)

Henry’s Dream (1992)

Let Love In (1994)

Murder Ballads (1996)

The Boatman’s Call (1997)

No More Shall We Part (2001)

Nocturama (2003)

Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus (2004)

Dig, Lazarus, Dig!!! (2008)

Push the Sky Away (2013)

Skeleton Tree (2016)

Ghosteen (2019)

Puedes escuchar todos sus discos en diversas plataformas digitales de streaming como, por ejemplo, Apple Music.

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, puedes hacerte una idea de su sonido escuchando esta completa playlist en la han reunido las canciones más importantes de su carrera:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

