El documental de Janet Jackson “Malfunction” llegará a FX y Hulu

Artista

Janet Jackson

¿Por qué es noticia?

Un nuevo documental titulado Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson se estrenará en FX y Hulu el 19 de noviembre.

Sobre el documental

La película se centra en el «mal funcionamiento del vestuario» en la Super Bowl de 2004. El fallo de vestuario que tuvo lugar durante el evento, cuando Justin Timberlake dejó al descubierto el pecho de Janet Jackson durante el espectáculo. Jodi Gomes es el director de este nuevo documental que presentará el New York Times.

La película incluirá imágenes inéditas y entrevistas con varias personas involucradas en la emisión televisiva, incluidos los ejecutivos de la NFL y la MTV, así como opiniones de personas de la industria musical, críticos culturales y miembros de la familia Jackson.

Todos tenemos grabado el inolvidable momento en la mente, pero por si acaso, os recordamos lo que pasó aquella noche. Durante el descanso de la Super Bowl XXXVIII disputada entre los New England Patriots y los Carolina Panthers, la cantante, compositora, actriz y bailarina estadounidense Janet Jackson deleitó al público con varias de sus canciones. Justin Timberlake salió ante la sorpresa de los fans para cantar a dúo con la artista su single más vendido en ese momento, Rock Your Body. Al final de la canción, el ex líder de NSYNC arrancó un trozo del corpiño de Jackson, dejando al descubierto su pecho derecho.

Puedes revivir la actuación completa a continuación con el momento que da lugar al documental justo al final del video.

Sobre Janet Jackson

La pequeña de la saga Jackson lleva más de 30 años siendo un icono del pop y el R&B mundial. Canta, baila, actúa y además posee un profundo compromiso social que se deja ver en sus canciones. Lo de provocar también le va. Ya sea de forma voluntaria o involuntaria. No hay más que recordar la que se lió cuando enseñó un pecho accidentalmente en su famosa actuación junto a Justin Timberlake en el 2004.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!