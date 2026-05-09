La reunión de Oasis sigue generando capítulos para la historia. Disney, Magna Studios y Sony Music Vision han confirmado un largometraje documental sobre la gira Live ’25 que llegará a cines —con presencia en salas IMAX— el próximo 11 de septiembre de 2026, antes de desembarcar en Disney+ internacionalmente y en Hulu y Disney+ en Estados Unidos a finales de año. El proyecto, aún sin título oficial, está producido y creado por Steven Knight —conocido por Peaky Blinders y nominado al BAFTA y al Óscar— y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, el dúo responsable de documentales como Shut Up and Play the Hits y Meet Me in the Bathroom.

El documental traza la vuelta de Liam y Noel Gallagher a los escenarios tras dieciséis años de silencio conjunto, recogiendo acceso a ensayos, backstage y actuaciones en directo durante la gira Live ’25, que cerró el pasado noviembre en São Paulo con 41 conciertos en 14 países. También recoge la primera entrevista conjunta de los hermanos Gallagher en más de veinticinco años.

El documental de Oasis: acceso total y la primera entrevista conjunta en 25 años

Según el comunicado oficial de Disney, el documental ofrece «acceso sin precedentes e imágenes nunca vistas». Además de los momentos sobre el escenario, el material incluye el encuentro previo a los conciertos de regreso entre los dos hermanos, una secuencia que ya ha sido calificada como algo extraordinario por sus propios creadores. El elemento más esperado es, sin embargo, la entrevista conjunta: los Gallagher no habían hablado en público frente a una cámara al mismo tiempo desde hace más de un cuarto de siglo.

Knight ha explicado sus intenciones en un comunicado: «Quería contar la historia de los hermanos y la banda, pero igual de importante, la historia de los fans cuya vida ha tocado y a veces transformado esta música. Es también la historia de cómo la música puede unir generaciones, culturas y países y, en un tiempo de rencor y división, darnos una razón para tener esperanza». Los productores ejecutivos son Sam Bridger (Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now, Meet Me in the Bathroom) y Guy Heeley (Peaky Blinders: The Immortal Man).

Southern y Lovelace, por su parte, llegan al proyecto con un historial sólido en el género: Shut Up and Play the Hits (2012) sobre LCD Soundsystem y Meet Me in the Bathroom (2022) sobre la escena indie neoyorquina de los 2000 son dos referencias del documental musical contemporáneo. Su forma de trabajar —cámara cercana, sin narración en off, construyendo el relato desde dentro— encaja con la promesa de acceso total que rodea este proyecto.

La gira Live ’25: el contexto de un regreso que nadie daba por seguro

El documental de Oasis toma como eje central la gira Live ’25, que arrancó el 4 de julio de 2025 en el Principality Stadium de Cardiff y se convirtió en la segunda gira más taquillera del año. Tras Cardiff, la gira recorrió Heaton Park en Manchester, siete noches en Wembley, Edimburgo, Dublín, Norteamérica, Sudamérica, Australia, Corea del Sur y Japón.

El contexto de la reunión, con toda la carga emocional que arrastraba, convierte al documental en algo más que un registro de conciertos. La reunión histórica de los Gallagher ya había generado un libro de culto, y el universo Oasis ha seguido expandiéndose con una obra teatral sobre la batalla Blur vs Oasis con fecha de estreno confirmada. La película de Knight llega, pues, como el documento audiovisual definitivo de todo ese ciclo.

Oasis, britpop y legado: una historia que sigue escribiéndose

Formados en Manchester a principios de los noventa, Oasis construyeron su leyenda sobre la combinación de la escritura melódica de Noel y la voz de Liam Gallagher. Definitely Maybe (1994) y (What’s the Story) Morning Glory? (1995) los situaron en la cima del britpop y más allá: el trigésimo aniversario de Morning Glory se celebró con una reedición de lujo en 2025. Tras años de tensiones internas, la banda se separó en 2009, dando paso a proyectos paralelos como Beady Eye o High Flying Birds. Su discografía, siete álbumes de estudio que CrazyMinds ha ordenado y analizado, sigue siendo punto de referencia para entender la música británica de las últimas tres décadas.

La gira Live ’25 demostró que el vínculo entre la banda y su público no había menguado con los años: catorce millones de personas intentaron conseguir entrada, y las canciones que llenaron Wembley siete noches seguidas siguen funcionando igual que en el patio de recreo de los noventa. El documental de Knight aspira a fijar todo eso en celuloide antes de que el próximo capítulo de la historia —sea cual sea— empiece a escribirse.

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