El documental más deseado del genio Frank Zappa llega a España

Hoy en día se hace muy buena música, como en cada etapa de la historia de la misma. Pero dentro de ella hay nombres referenciales que son columnas de la gran estructura del sonido, bien por su trascendencia, mensaje, innovación y capacidad de cambiar las cosas. Frank Zappa es, sin lugar a dudas, una de estas gigantescas columnas herculinas que sostienen la poderosa historia del rock.

Frank Zappa ya documentó en sus memorias La verdadera historia de Frank Zappa (Poseidon Press, 1989) lo que fue parte de su vida y su revolucionario concepto musical y crítica social. Pero como suele ocurrir con los grandes creadores, siempre surge material inédito que yacía guardado en alguna parte. Es el caso del documental Zappa, realizado por el director británico Alex Winter, film que ya fue estrenado anteriormente en Estados Unidos a través de Amazon Prime.

Este documental nuevo busca penetrar más en el cascarón personal del artista y, sobre ciertas rarezas musicales, como compositor y dirección cinematográfica, sorprendió al mundo con cintas como la surrealista 200 Motels (1971) o la animada The Amazing Mr. Bickford (1987). El film no se olvida del concierto en Halloween de Baby Snakes (1979), sus primeras producciones caseras e inéditas entrevistas pocos meses antes de morir.

La realización de la película ha sido posible por al acceso ilimitado del extenso archivo del artista que ha abierto sus puertas gracias a la familia del musico. Desde imágenes y grabaciones raras, hasta entrevistas con Gail Zappa, la viuda de Zappa, y diversos colaboradores musicales como Mike Keneally, Ian Underwood, Steve Vai, Pamela Des Barres, Bunk Gardner, David Harrington, Scott Thunes, Ruth Underwood y Ray White.

España tendrá por fin el estreno del esperado documental que se podrá verse a partir del 30 de junio en los cines de Madrid, Barcelona, Valencia, Asturias, Málaga, Toledo, Córdoba, Alicante, Málaga y Leioa. En este enlace es posible consultar las salas de proyección y los horarios.

La banda sonora del documental se puede escuchar completa en las plataformas streaming de Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal, YouTube Music, Deezer y Napster. En ella se incluyen sesenta y ocho canciones, doce de las cuales pertenecen al archivo personal de Zappa y que jamás han sido publicadas anteriormente. Al mismo tiempo contiene su memorable actuación en el Saturday Night Live de 1978, y además, se puede disfrutar de 25 canciones raras de su catálogo privado, así como canciones registradas por los propios sellos discográficos del genio, Straight y Bizarre Records.

Pero no termina aquí. El film contiene tambien los temas No Longer Umpire de Alice Cooper y The Captain’s Fat Theresa Shoes de The GTO’s, dos composiciones de música clásica de Edgard Varese e Igor Stravinsky y veintiséis cortes de la banda sonora original compuestos por John Frizzell. Por tanto, estamos ante una auténtica joya para los amantes del sonido zappaniano. Las críticas internacionales han sido unísonas y brillantes al respecto.

Ann Hornaday, The Washington Post: Zappa es un tributo digno para una estrella del firmamento del rock. Aunque lo más valioso es que Winter sitúa a Zappa entre los compositores más importantes del siglo XX.

Katie Walsh, Chicago Tribune: En Zappa, la naturaleza implacable de este legendario artista resulta tonificante, valiente y como un soplo de aire fresco.

Glenn Kenny, The New York Times: A los expertos en Zappa les encantarán los detalles que se incluyen, así como el tributo sincero que se le hace. Para los que no le conocen será algo revelador y emotivo.

Katie Walsh, Los Angeles Times: Pone a prueba los límites del estado de ánimo y el tono, las tangentes y los detalles. De hecho, se parece un poco a una canción de Frank.

John DeFore, The Hollywood Reporter: Capta el espíritu del personaje sin caer en la mera adoración del héroe (…) una película bien rematada que no sólo se beneficia del acceso a los archivos privados del músico, sino que también ayuda a recatar sus contenido

Andrew Pulver, The Guardian: No puede negarse el carisma personal de Zappa y la devoción a su causa (…) Winter ha creado un documental fascinante.

Cabe recordar que Frank Zappa surgió como un huracán creativo y transgresor en plena contracultura underground, psicodélica y hippie a finales del 60. Zappa fue el principal compositor de The Mothers of Invention, banda que ya se recogía las rompedoras influencias de artistas contemporáneos como Igor Stravinsky y Edgar Varèse, además de guitarristas de blues como Howlin’ Wolf y Jay Watson.

Con 100 discos oficialmente publicados, y un numero incontable de no oficiales entre otros de difícil clasificación, el autor de Hot Rats (1969) sigue siendo un referente del experimentalismo sonoro y de la críticas socio-culturales, a pesar de su muerte por cáncer de próstata en 1993. La revista Rolling Stone lo describe como “un Mozart modernista donde no existe un seguidor casual de su obra: o te alejas inmediatamente de su propuesta o te conviertes en un fanático empedernido que analiza cada detalle de su trayectoria”.

Zappa criticaba al gobierno, a la sociedad, la educación y un largo etcétera. Es por ello que el polémico artista incluso fue perseguido por las autoridades estadounidenses, quienes le inventaron cargos por pornografía para encerrarlo por un periodo de 6 meses, en respuesta a su activismo y provocación social en distintos temas. Como él siempre dijo: “La sociedad paga para tener un sistema educativo de mierda, porque mientras más idiotas salgan, más fácil es venderles algo, hacerlos dóciles consumidores, o empleaduchos. Graduados con sus títulos y nada en sus cabezas, que creen saber algo, pero no saben nada. ¿Qué música escuchan? Mis discos seguro que no”.

Tú sí puedes oír la banda sonora completa aquí: