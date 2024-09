El documental perdido de Tom Petty and the Heartbreakers llegará finalmente a los cines

El documental Heartbreakers Beach Party sobre Tom Petty and the Heartbreakers será finalmente mostrado en cines con una nueva restauración en dos únicos pases que tendrán lugar los días 17 y 20 de octubre en salas de todo el mundo. Dirigido por Cameron Crowe en 1983, la película nos muestra a la banda grabando y promocionando su quinto álbum Long After Dark, que también será reeditado el próximo mes.

Se trata de toda una rareza para los fans de la banda, ya que originalmente, el documental fue retirado de MTV tras una única emisión a las 2:00 A.M., lo que subraya su naturaleza extravagante y única.

Crowe, quien recientemente recuperó las cintas originales de 16 mm del filme, expresa su entusiasmo por el reestreno, agradeciendo a Adria Petty, al patrimonio de Tom Petty y a sus colaboradores de entonces la oportunidad de haber retomado este proyecto documental tantos años después.

El documental incluye material inédito detrás de las cámaras del video musical del sencillo You Got Lucky y escenas de la banda en la carretera, una de las cuales inspiró una famosa escena en la película This Is Spinal Tap.

Además, Long After Dark será reeditado en octubre como un disco doble, incluyendo siete grabaciones inéditas. Entre estas se encuentran Never Be You, Don’t Make Me Walk the Line y Ways To Be Wicked.