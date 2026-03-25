El dream team del synth pop: Clarke, Arthur y Benge lanzan Doublespeak para reimaginar canciones de culto

Vince Clarke (Erasure, Yazoo, Depeche Mode), Neil Arthur (Blancmange) y el productor Benge han unido fuerzas para dar vida a Doublespeak, un proyecto que nace con una misión tan sencilla como ambiciosa: reinterpretar canciones clásicas y de culto desde una perspectiva electrónica analógica, con el respeto del fan y la libertad del creador. Su álbum debut, Doublespeak, llegará el 29 de mayo y promete ser un recorrido por cuatro décadas de música filtrada a través de la sensibilidad de tres figuras esenciales del synth pop británico.

La idea comenzó en 2017, cuando Neil Arthur —que ya había colaborado con Clarke en The Assembly— propuso unir fuerzas para versionar canciones que habían marcado su educación musical. La incorporación de Benge fue natural: había trabajado con Arthur en Fader y co‑producido seis discos de Blancmange. Juntos han seleccionado once temas que van desde el post‑punk de Fad Gadget, The Sound o Young Marble Giants, hasta el pop monumental de ABBA, David Essex o The Carpenters, pasando por joyas menos conocidas de The Magnetic Fields, Ed Dowie o Laptop.

El trío describe el álbum como una especie de autobiografía en sombras, un mapa emocional construido a partir de canciones ajenas. Arthur lo resume así: “Lo que más nos ha sorprendido es darnos cuenta de lo buenas que son estas canciones. Al versionarlas entiendes la magnitud de su trabajo”. Benge añade que el proceso fue “la emoción de escuchar estos grandes temas re‑sintetizados en nuevas formas”, mientras que Clarke confiesa que muchas de las canciones eran nuevas para él: “Las sentí como demos brillantes que quería tocar. No hay mejor tributo que versionar una canción que admiras”.

Como adelanto, Doublespeak han publicado su reinterpretación de “Back To Nature”, el clásico de Fad Gadget publicado originalmente en 1979 como el segundo lanzamiento de Mute Records. Su versión mantiene la esencia inquietante del original, pero la envuelve en un pulso electrónico más cálido y expansivo, muy en la línea de la estética analógica que define el proyecto.

El lanzamiento llega en un momento especialmente significativo para Arthur, tras la reciente muerte de Stephen Luscombe, cofundador de Blancmange. Clarke, por su parte, continúa explorando nuevas vías creativas tras publicar su álbum en solitario Songs Of Silence en 2023 y recordar su conexión con los sintetizadores gracias a su trabajo con OMD.

Con Doublespeak, los tres artistas firman un homenaje sincero y profundamente personal a la música que los formó, pero también un ejercicio de reinvención que demuestra que el synth pop sigue siendo un territorio fértil para la experimentación.

Doublespeak, una alianza que une décadas de electrónica y una visión compartida del pop

Aunque Doublespeak es un proyecto nuevo, sus integrantes llevan décadas moldeando la música electrónica desde distintos ángulos. Vince Clarke es una figura fundacional del synth pop, responsable de algunos de los himnos más influyentes del género con Depeche Mode, Yazoo y Erasure. Neil Arthur, al frente de Blancmange, ha mantenido una carrera marcada por la experimentación y la reinvención constante, mientras que Benge se ha consolidado como uno de los productores más respetados del circuito analógico, con trabajos que abarcan desde colaboraciones con John Foxx hasta proyectos propios centrados en la síntesis modular. Juntos, combinan experiencia, curiosidad y una sensibilidad compartida que convierte a Doublespeak en una propuesta tan inesperada como coherente. Su debut promete ser un punto de encuentro entre pasado y presente, entre homenaje y exploración.

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