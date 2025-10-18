El drone retumba en Seattle: Sunn O))) se une a Sub Pop y lanzan tres nuevos canciones

El dúo de culto Sunn O))), formado por Stephen O’Malley y Greg Anderson, acaba de firmar con el emblemático sello Sub Pop, dando inicio a una nueva etapa que promete mantener intacta su esencia sonora: guitarras saturadas, atmósferas densas y una espiritualidad eléctrica que trasciende géneros. Para celebrar esta alianza, han lanzado el EP Eternity’s Pillars b/w Raise the Chalice & Reverential, disponible ya en plataformas digitales y en vinilo de 12″ edición limitada.

Este nuevo trabajo marca un hito en la trayectoria de Sunn O))), ya que es la primera grabación oficial en estudio realizada exclusivamente por los dos miembros fundadores, sin colaboradores externos. Grabado junto al productor Brad Wood, el EP se sumerge en una exploración profunda del sonido drone, con una atención obsesiva al tono, la saturación y la textura. Cada tema tiene su propia carga simbólica: Eternity’s Pillars rinde homenaje al programa televisivo de Alice Coltrane Turiyasangitananda, mientras que Raise the Chalice evoca el espíritu del músico underground Ron Guardipee. Por su parte, Reverential es una oda a los artistas que han cargado con el peso expresivo de la historia.

El lanzamiento ha sido recibido con entusiasmo por diversos medios, que destacan la coherencia estética del EP y su capacidad para renovar el legado de la banda sin perder su identidad. En palabras del propio dúo, este trabajo busca “una expresión reverente y poderosa, hecha con guitarras eléctricas y sintetizadores como materia prima”. Si bien no hay confirmación oficial de un nuevo álbum, este EP podría ser el preludio de una etapa más prolífica bajo el paraguas de Sub Pop, sello que históricamente ha sabido abrazar lo experimental sin perder el pulso cultural.

De la distorsión al culto: la trayectoria de Sunn O))) en clave de drone

Desde su fundación en 1998 en Seattle, Sunn O))) se ha convertido en una referencia absoluta del drone doom y el metal experimental. Inspirados inicialmente por la banda Earth, O’Malley y Anderson comenzaron a explorar los límites del sonido con capas de distorsión, frecuencias graves y atmósferas rituales. Su primer álbum, The Grimmrobe Demos (1999), ya mostraba una voluntad clara de romper con las estructuras convencionales del metal. A lo largo de los años, han colaborado con figuras como Attila Csihar (de Mayhem), Scott Walker, Julian Cope, Merzbow y Boris, ampliando su espectro sonoro hacia el noise, el ambient y el avant-garde.

La discografía de Sunn O))) es extensa y desafiante. Entre sus trabajos más destacados están White1 y White2 (2003-2004), Black One (2005), Monoliths & Dimensions (2009), Kannon (2015) y Life Metal (2019), este último producido por Steve Albini y considerado uno de sus discos más accesibles sin perder profundidad. En paralelo, lanzaron Pyroclasts (2019), una colección de improvisaciones grabadas durante las sesiones de Life Metal. Su colaboración con Scott Walker en Soused (2014) fue aclamada por medios como The Line of Best Fit y Consequence, que lo calificaron como “una obra monumental de oscuridad compartida”. Con más de dos décadas de trayectoria, Sunn O))) sigue siendo una fuerza creativa que desafía los límites del sonido y la percepción, ahora con el respaldo de Sub Pop para expandir aún más su universo sónico.

