El elegante regreso de The Style Council: nueva edición especial de «Café Bleu» con joyas inéditas

Después de décadas de silencio, The Style Council vuelve a escena con una propuesta irresistible para los fans del pop sofisticado: una edición especial de Café Bleu, su álbum debut de 1984, que verá la luz el 30 de enero de 2026 a través de Universal Recordings. Esta reedición no es cualquier recopilatorio: se trata de un extenso box set de 6 CDs y 3 vinilos LP que reúne material inédito, demos tempranas, versiones alternativas, sesiones de la BBC y grabaciones en vivo que capturan la esencia de una banda que supo romper moldes desde el primer acorde.

Formada por Paul Weller tras la disolución de The Jam, junto al teclista Mick Talbot, The Style Council apostó por una estética sonora más refinada, explorando géneros como el jazz, el soul y el pop con un enfoque europeo y elegante. Café Bleu fue el manifiesto de esa nueva dirección, con temas como My Ever Changing Moods, You’re The Best Thing y The Paris Match que marcaron una ruptura estilística respecto al punk mod de Weller. Esta nueva edición incluye rarezas como Long Hot Summer en su versión demo, colaboraciones como The Paris Match (with Tracey Thorn) y sesiones en vivo grabadas en teatros londinenses en 1983 y 1984.

Además de los clásicos, el box set ofrece una mirada íntima al proceso creativo del grupo, con cortes como Mick’s Demo, Up For Grabs y Boy Hairdresser, que revelan la experimentación y el eclecticismo que definieron su sonido. Las notas de portada corren a cargo del locutor Gary Crowley, añadiendo contexto y nostalgia a una colección que no solo celebra el legado de la banda, sino que lo amplía con material que hasta ahora permanecía en la sombra. Para los coleccionistas y melómanos, esta edición es una oportunidad única de redescubrir a The Style Council en toda su dimensión.

De la revolución mod al soul europeo: el viaje sonoro de The Style Council

The Style Council nació en 1982 como una respuesta artística de Paul Weller a los límites del punk y la estética mod que había explorado con The Jam. Junto a Mick Talbot, exmiembro de Dexys Midnight Runners, Weller se embarcó en un proyecto que abrazaba el cosmopolitismo musical: jazz, soul, bossa nova, pop barroco y hasta house en sus últimos años. Su discografía incluye álbumes como Café Bleu (1984), Our Favourite Shop (1985), The Cost of Loving (1987) y Confessions of a Pop Group (1988), cada uno con una identidad sonora distinta pero coherente en su ambición estilística.

El grupo fue tanto celebrado como criticado por su alejamiento del rock tradicional británico. Our Favourite Shop alcanzó el número uno en Reino Unido y consolidó su propuesta con temas como Walls Come Tumbling Down! y Shout to the Top!. Sin embargo, su último disco, Confessions of a Pop Group, fue recibido con división por su carácter experimental y lírico. En 1989, The Style Council se disolvió, dejando un legado que influenció a artistas posteriores en la escena británica como Blur, Saint Etienne y The Divine Comedy. Esta reedición de Café Bleu no solo revive su obra más emblemática, sino que reivindica su papel como pioneros del pop sofisticado y políticamente consciente de los años ochenta.

