El esperado regreso de Gwen Stefani: nuevo disco y colaboración con Blake Shelton

Gwen Stefani ha anunciado su nuevo álbum Bouquet, el primero en siete años, que se publicará el 15 de noviembre. La cantante de No Doubt compartió la noticia en Instagram, revelando que el primer sencillo, Somebody Else’s, estará disponible el 20 de septiembre. El álbum incluirá una colaboración especial con su esposo Blake Shelton en la canción Purple Iris.

Este será el quinto álbum de estudio de Stefani, quien debutó como solista en 2004 con el clásico Love. Angel. Music. Baby. Su último trabajo fue el álbum navideño You Make It Feel Like Christmas en 2017.

Stefani también se reunió recientemente con No Doubt en Coachella, donde expresó su apertura a futuros proyectos con la banda, aunque no hay planes concretos de gira o nueva música.

Tracklist de Gwen Stefani – Bouquet

‘Somebody Else’s’

‘Bouquet’

‘Pretty’

‘Empty Vase’

‘Marigolds’

‘Late To Bloom’

‘Swallow My Tears’

‘Reminders’

‘All Your Fault’

‘Purple Irises (with Blake Shelton)’