El esperado retorno de Caribou con su nuevo disco «Honey»

Caribou, el proyecto musical de Dan Snaith, está de vuelta con un nuevo álbum titulado Honey, que se lanzará el 4 de octubre. Este es su primer trabajo desde Suddenly en 2020. El álbum, que será lanzado por Merge, incluye sencillos recientes como Volume, Honey y Broke My Heart, además de una nueva canción llamada Come Find Me. En el video de esta última, un bailarín con una máscara de Dan Snaith recorre Londres, sorprendiendo a los transeúntes, incluido el propio Snaith.

En un comunicado de prensa, Snaith expresó su entusiasmo por la nueva canción, destacando su amor por las secuencias de acordes y el estilo “French touch”. Comentó que la reacción emocional del público durante sus sets de DJ es una prueba de que la pista ha sido bien recibida. Snaith también habló sobre su proceso creativo, describiendo su estudio como un lugar de experimentación constante, donde la emoción de crear algo nuevo sigue siendo tan fuerte como siempre.

Tracklist de Caribou – Honey

01 Broke My Heart

02 Honey

03 Volume

04 Do Without You

05 Come Find Me

06 August 20/24

07 Dear Life

08 Over Now

09 Campfire

10 Climbing

11 Only You

12 Got to Change