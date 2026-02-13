El fenómeno Bad Bunny conquista la Super Bowl con uno de los shows más vistos de la historia

El fenómeno de Bad Bunny no conoce techo, y su reciente actuación en el halftime show de la Super Bowl LX lo confirma con cifras que marean: 128,2 millones de espectadores en directo, lo que lo convierte en el cuarto espectáculo de descanso más visto en la historia del evento, según datos de Nielsen y Adobe Analytics. Solo Michael Jackson (1993), Usher (2024) y Kendrick Lamar (2025) superan ese registro. Pero ahí no acaba la historia: en apenas 24 horas, el puertorriqueño acumuló más de cuatro mil millones de visualizaciones en redes sociales, según Ripple Analytics.

El show fue un despliegue de identidad latina, coreografías multitudinarias y una narrativa visual que recorrió distintas tradiciones musicales del Caribe. Entre los bailarines se dejaron ver nombres tan inesperados como Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba o Karol G, mientras que Lady Gaga apareció por sorpresa para interpretar una versión latina de “Die With A Smile”, acompañada por Los Pleneros de la Cresta. Ricky Martin, por su parte, introdujo “El apagón” con un guiño a “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”.

Más allá del espectáculo, el mensaje político fue claro. En un contexto marcado por ataques desde el movimiento MAGA y críticas directas del presidente Donald Trump, quien calificó su elección como “una locura”, Bad Bunny respondió desde el escenario con un alegato de unidad: “God bless America”, seguido de una enumeración de países de Centro, Sur y Norteamérica mientras ondeaban sus banderas. El cierre, con un balón que rezaba “Together, We Are America”, reforzó una idea que ya había defendido en los Grammy una semana antes: la música como espacio de resistencia y comunidad.

El impacto cultural de su actuación ha sido inmediato. Diversos medios han destacado en los últimos años cómo el artista ha redefinido el alcance global de la música latina, y esta actuación no hace más que consolidar esa narrativa. En un momento en el que la Super Bowl es tanto un evento deportivo como un escaparate cultural, Bad Bunny ha demostrado que su voz —y su visión— son imposibles de ignorar.

Bad Bunny: De fenómeno global a arquitecto del pop latino contemporáneo

Bad Bunny ha sido uno de los grandes protagonistas de la transformación profunda en la música popular en la última década. Desde su irrupción en 2016 con singles como “Soy Peor”, el puertorriqueño ha desafiado convenciones del reguetón, del trap latino y del pop global, construyendo una identidad artística que combina vulnerabilidad, experimentación y una estética visual inconfundible. Su primer álbum, X 100PRE (2018), ya apuntaba maneras: un trabajo que mezclaba trap, synth-pop y ritmos caribeños con una libertad creativa poco habitual en el mainstream. Le siguió YHLQMDLG (2020), un homenaje al reguetón clásico que se convirtió en uno de los discos más influyentes de la década. Ese mismo año publicó El Último Tour del Mundo, el primer álbum íntegramente en español en alcanzar el número uno del Billboard 200, un hito que redefinió el alcance comercial de la música latina.

En 2022 llegó Un Verano Sin Ti, un fenómeno global que dominó listas, festivales y conversaciones culturales. Su mezcla de ritmos caribeños, pop alternativo y colaboraciones inesperadas lo consolidó como un artista capaz de mover masas sin renunciar a la experimentación. En 2024, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana profundizó en un sonido más oscuro y reflexivo, mientras que en 2025 el EP Debí Tirar Más Fotos reforzó su conexión con Puerto Rico y su identidad cultural. A lo largo de su discografía, Bad Bunny ha demostrado una capacidad única para convertir lo personal en universal, lo local en global y lo político en pop. Su actuación en la Super Bowl LX no es un punto aislado, sino la consecuencia natural de una carrera que ha cambiado para siempre la percepción de la música latina en el mundo.

