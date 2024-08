El fenómeno ‘Brat’ de Charli XCX continuará con un nuevo remix

Charli XCX ha anunciado un último remix para cerrar el verano de Brat. Tras el éxito del remix de Guess con Billie Eilish, la artista insinuó en TikTok que un nuevo remix está en camino antes de que llegue el otoño. En el video, Charli menciona a Lindsey Buckingham y parece que la nueva canción samplea el Dreams de Fleetwood Mac. Además, canta algunas letras de 360.

El remix de Guess y el próximo remix siguen al exitoso remix de Girl, so confusing con Lorde. El séptimo álbum de Charli, Brat, ha sido un fenómeno cultural desde su lanzamiento el mes pasado. Su portada verde lima se ha convertido en un meme, y los fans han adoptado la estética hedonista del álbum. Las letras autobiográficas también han generado fascinación, especialmente en canciones como Sympathy is a Knife y Girl, So Confusing.

A pesar de algunas críticas políticas, Brat ha sido nominado al Mercury Prize, cuyo ganador se revelará en septiembre. Charli XCX llevará el álbum de gira por el Reino Unido en noviembre, con Shygirl como telonera.