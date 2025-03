El fin de una era: Brent Hinds deja Mastodon después de 25 años

Brent Hinds, guitarrista y vocalista de Mastodon, ha decidido abandonar la banda después de 25 años. El pasado viernes 7 de marzo, la banda de metal de Atlanta compartió la noticia en Instagram, informando que la decisión fue mutua y que mantendrán todos sus planes de gira. «Amigos y fans, después de 25 años monumentales juntos, Mastodon y Brent Hinds han decidido separarse de manera amistosa», anunciaron. «Estamos profundamente orgullosos y agradecidos por la música y la historia que hemos compartido y le deseamos nada más que éxito y felicidad en sus futuros proyectos».

La banda también expresó su entusiasmo por el futuro y confirmó que seguirán adelante con todos sus planes de gira para 2025. Hinds fundó Mastodon en el año 2000 junto al bajista y vocalista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el batería y vocalista Brann Dailor. A lo largo de su carrera, la formación no ha cambiado, y su último álbum, Hushed And Grim, lanzado en 2021, incluyó los sencillos Sickle And Peace, Pushing The Tides y Teardrinker.

Mastodon tocarán en el último concierto de Black Sabbath en Birmingham el 5 de julio, que contará con actuaciones de Metallica, Slayer, Pantera y más. La banda también acompañará a Slayer en sus conciertos en Cardiff y Londres en julio.

A pesar de la salida de Hinds, Mastodon continúa con fuerza y promete un emocionante futuro para sus fans.

Dos décadas y media de riffs: La historia de Brent Hinds y Mastodon

Brent Hinds, una figura icónica en el mundo del metal, cofundó Mastodon en el año 2000 junto a Troy Sanders, Bill Kelliher y Brann Dailor en Atlanta. La banda rápidamente ganó reconocimiento por su enfoque innovador y sus complejas composiciones. Su primer álbum, Remission (2002), estableció un tono oscuro y poderoso que sería característico de su música.

Con cada nuevo álbum, Mastodon se consolidó como una fuerza en el metal progresivo. Leviathan (2004), inspirado en la novela «Moby Dick», fue aclamado por la crítica y amplió su base de seguidores. Le siguieron álbumes como Blood Mountain (2006) y Crack the Skye (2009), este último abordando temas personales y espirituales.

En 2014, la banda lanzó Once More ‘Round the Sun, que demostró su capacidad para evolucionar sin perder su esencia. Su último trabajo hasta la fecha, Hushed And Grim (2021), es un reflejo de su madurez musical y personal, un álbum doble que explora la pérdida y el duelo.

La partida de Hinds marca el fin de una era para Mastodon, pero su legado como guitarrista y vocalista perdurará. Sus contribuciones han sido fundamentales para definir el sonido y la identidad de la banda, dejando una huella imborrable en el mundo del metal.

