El fútbol se juega con ritmo: EA Sports FC 26 lanza su banda sonora más diversa

La banda sonora de EA Sports FC 26 ya está aquí y no ha decepcionado: Electronic Arts ha revelado una lista de 109 canciones que acompañarán la experiencia futbolística en su nuevo título, que estará disponible desde el 26 de septiembre para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC. El objetivo, según Steve Schnur, presidente de música de EA, es reflejar la diversidad y la voz de la comunidad global del fútbol a través una selección musical “audaz y sin fronteras”.
Entre los nombres más destacados figuran Wet Leg, HAIM, Pulp, Djo, The Cure, Soulwax, PinkPantheress, Ed Sheeran, Joy Crookes, Fred again.., Little Simz, VLURE, Sampa The Great y Tom Grennan, entre muchos otros. La variedad de géneros va desde el indie pop y el rock alternativo hasta la electrónica, el hip hop y sonidos afrocaribeños. También tenemos representación española, con el mallorquín Rels B aportando Uyuni o Jazz Alonso con Scorpion.
Una de las inclusiones más llamativas es BOMBAY, interpretada por KMB, alias del futbolista profesional Moise Kean, quien debuta como artista en el juego. “Ser parte de FC 26 como jugador y como músico es un sueño hecho realidad”, declaró Kean.
También destaca Girl Like Me de PinkPantheress, quien celebró la oportunidad de conectar con los jugadores a través de su música: “El fútbol y la música unen a las personas sin esfuerzo”, afirmó.
La lista completa incluye artistas emergentes y consolidados de más de 30 países, consolidando a EA Sports FC 26 como un escaparate global de talento musical. Con esta apuesta, EA refuerza su papel como curador cultural, donde el fútbol no solo se juega, también se escucha.
Más que goles: el pulso musical de EA Sports
Desde sus primeras ediciones, las bandas sonoras de EA Sports han sido mucho más que un acompañamiento de fondo: han definido generaciones de jugadores y se han convertido en un sello cultural del fútbol virtual. Cada entrega ha funcionado como una cápsula sonora del momento, mezclando artistas emergentes con nombres consagrados, y ofreciendo una experiencia que trasciende el juego. La música no solo ambienta los menús y las repeticiones, sino que crea una atmósfera emocional que conecta con los usuarios a nivel visceral. EA siempre ha sabido elegir sus playlists como si fueran alineaciones estelares, donde cada canción tiene un rol táctico: energizar, emocionar o simplemente hacerte sentir parte de algo global.
Con el paso de los años, EA Sports ha consolidado su rol como plataforma de descubrimiento musical, dando visibilidad a artistas de más de 30 países y reflejando la diversidad del fútbol moderno. La inclusión de géneros como el indie pop, el hip hop, la electrónica y los sonidos afrocaribeños en títulos como FC 26 demuestra que el fútbol no solo se juega con los pies, sino también con el oído. Disfrutemos esta selección musical un año más.
Tracklist completo de la BSO de EA Sports FC 26:
‘Pájaro Cantor’ – Ácido Pantera ft. Cantora De Barro
‘Selah’ – Alewya
‘Vacay’ – Aminé
‘Love On The Big Screen’ – Animal Collective
‘Generational Love’ – AR/CO x Punctual x NewEra
‘this ones gonna hurt me’ – Artemas
‘We Can Pretend’ – Baby Universe
‘Flowers’ – Bag Raiders, Panama
Kimpton’ – Barry Can’t Swim & O’Flynn
‘Take Me Home’ – Bearcubs
‘Universe’ – Big Wild ft. iDA HAWK
‘Mercy’ – Bou ft. DRS
‘Surfin’’ – Boy Amor
‘Save Your Breath’ – Brent de la Cruz
‘Imposter’ – CA7RIEL & Paco Amoroso
‘Iajo’ – Catching Flies
‘Lately’ – cheapcuts ft. Benjamin Francis Leftwich
‘Don’t Listen’ – corto.alto
‘Sunshine’ – D.O.D ft. RAHH
‘Fun’ – Deki Alem
‘Back On You’ – Djo
‘Slumber’ – DNMO & Confz
‘Upset & Aggressive’ – Dominic Fike
‘MA3LISH’ – DYSTINCT, 3robi
‘Festas e Manequins’ – Ebony & AG Beatz
‘Symmetry’ – Ed Sheeran
‘Heaviness’ – Falle Nioke
‘Flores Blancas’ – Faul & Wad, 4Rain, Anlly Marin
‘Victory Lap’ – Fred again.. (ft. Skepta & PlaqueBoyMax)
‘Bang Bang’ – Friction ft. Stylo G, Riko Dan & Frisco
‘People Need People’ – Good Neighbours
‘Headliner’ – Graft
‘Erasure’ – Gurriers
‘Gone’ – HAIM
‘y3llow bike’ – hard life
‘fields Of Versailles’ – Haute & Freddy
‘GOOD TIME GIRL’ – INJI
‘Higher’ – Jack Garratt
‘U’ – Jadu Heart
‘Just As Long As We’re Together’ – Jalen Ngonda
‘Scopion’ – Jazz Alonso
‘Like JENNIE’ – JENNIE
‘Colors Turn Grey’ – Jersey
‘Camaleón’ – Joalin
‘Emotions’ – John Glacier
‘Fade Your Heart’ – Joy Crookes
‘Lippy’ – Joy Overmono & Skiifall
‘Better Days’ – KILIMANJARO ft. AMAKA
‘Cry Cry Cry’ – King Princess
‘Sonido de la Casa’ – Kinky
‘BOMBAY’ – KMB
‘Colours In My Mind’ – Kofi Stone
‘Conversation’ – Kojey Radical
‘Stardust’ – Labrinth
‘Flood’ – Little Simz ft. Obongjayar & Moonchild Sanelly
‘PARALLEL’ – Liza ft. 7
‘Poor Business Man’ – Lover’s Skit
‘Jilala’ – Malka
‘Spin The block’ – Master Peace
‘There’s No More Underground’ – Master Peace
‘Dumb Feeling’ – Mei Semones
‘Risk It All’ – Mergui
‘LAST CHANCE’ – Mild Minds
‘Modern Man’ – MORN
‘GREEN LIGHT’ – Moses Yoofee Trio ft. ENNY
‘KI KORI’ – Mumzy Stranger, Muza
‘Our Home’ – Myd
‘Gold’ – Myles Smith
‘Millennium Freak’ – Nick León ft. Esty & Mediopicky
‘Not In Surrender’ – Obongjayar
‘KOFFEE’ – Original Koffee
‘Gritar’ – Pahua
‘Passe A Respeitar’ – Papatinho ft. Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl
‘all 4 the best’ – PARTYOF2
‘Girl Like Me’ – PinkPantheress
‘Your Love (Andot Remix)’ – PLS&TY ft. Sofiya Nzau
‘Disco Nap’ – Polo & Pan (ft. Metronomy)
‘Spike Island’ – Pulp
‘No Billo’ – Raf Saperra & Ikky
‘Shark’ – Reaper
‘SABÍA QUE NO’ – reezy
‘UYUNI’ – Rels B
‘Mountain Top’ – RIO KOSTA
‘London’s Burning’ – Rudimental ft. Idris Elba & Peter Xan
‘Cops & Robbers’ – Sammy Virji, Skepta
‘Can’t Hold Us’ – Sampa The Great
‘..THUS IS WHY ( I DON’T SPRING 4 LOVE )’ – Saya Gray
‘BENZ 奔驰’ – sheng
‘All The Good Men’ – Silver Gore
‘Sisters’ – Sofia Kourtesis
‘Miçanga ‘ – SOMETHING ELSE, Stephan Jolk (feat. BaianaSystem) [Alok, Kawz]
‘Heartfalls’ – Sonnee ft. Caleb Virgo
‘Run Free’ – Soulwax
‘Beat Keep Rockin’’ – Starjunk 95
‘DEAD” – Sudan Archives
‘Stay In your Lane’ – Taiki Nulight x P Money x Jolie P
‘And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)’ – The Cure
‘Wild Inside’ – The Glitch Mob
‘Cool With That’ – Tom Grennan
‘MOTO’ – Tshegue
‘UFO’ – UFOs
‘Something Real’ – VLURE ft. Psweatpants
‘Peace Of Mind’ – Wesley Joseph ft. Danny Brown
‘pond song’ – Wet Leg
‘MOVING ON’ – Weval
‘Eatin’ Good’ – Woodcamp
‘Ain’t I Good For You’ – Yazmin Lacey
‘Wassup’ – Young Miko
‘Gimme Ocean’ – Yuno