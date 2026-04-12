El guitarrista Tom Dumont revela que padece parkinson mientras No Doubt prepara su esperado retorno

El regreso de No Doubt a los escenarios estaba siendo una de las noticias más celebradas del año, pero en las últimas horas ha tomado un giro inesperado después de que su guitarrista, Tom Dumont, haya revelado que padece parkinson de inicio temprano. El músico lo ha contado en un vídeo publicado en redes sociales, donde explica que lleva años conviviendo con los primeros síntomas y que, tras múltiples pruebas médicas, recibió el diagnóstico definitivo. Aun así, asegura que seguirá adelante con los ensayos y que estará sobre el escenario en la inminente residencia de la banda en The Sphere de Las Vegas, sus primeros conciertos en 14 años.

En su mensaje, Dumont reconoce que el proceso ha sido duro: “Hace años empecé a notar varios síntomas. Fui al médico, al neurólogo, me hicieron un montón de pruebas y me diagnosticaron parkinson de inicio temprano. Ha sido una lucha, es una lucha cada día”. Aun así, se muestra agradecido por poder seguir tocando y por el apoyo de sus compañeros, que no han tardado en enviarle mensajes de cariño. “Lo bueno es que aún puedo tocar música, aún puedo tocar la guitarra. Estoy muy bien”, afirma, subrayando que compartir su situación puede ayudar a reducir el estigma y aumentar la visibilidad de la enfermedad.

El anuncio llega en pleno proceso de preparación para la residencia en The Sphere, donde No Doubt repasará su historia mientras recuperan canciones que no interpretaban desde hace más de una década. Dumont asegura que esta mirada atrás le ha hecho sentirse “agradecido por la vida que he podido llevar como músico todos estos años”. La banda, que no actuaba desde su reunión en Coachella 2024, se convertirá además en la primera formación liderada por una mujer en tocar en el espectacular recinto de Las Vegas.

La vocalista Gwen Stefani ya adelantó en una entrevista reciente que la vuelta del grupo no respondía a una decisión estratégica, sino a la simple realidad de que la vida —familias, rupturas, procesos personales— les había llevado por caminos distintos. Ahora, con este nuevo capítulo en la historia de No Doubt, la banda encara su regreso con una mezcla de emoción, vulnerabilidad y determinación. Dumont lo resume con claridad: “Estoy muy emocionado por los conciertos, no puedo esperar para veros a todos”.

Tom Dumont: tres décadas de riffs, evolución y resiliencia al frente de No Doubt

Guitarrista de No Doubt desde 1988, Tom Dumont ha sido una pieza clave en la identidad sonora del grupo, aportando un estilo que ha sabido moverse entre el ska, el punk californiano y el pop rock de gran formato. Su trabajo ha quedado plasmado en discos fundamentales como Tragic Kingdom, Return of Saturn o Rock Steady, donde su forma de construir guitarras melódicas y precisas ayudó a definir el sonido de toda una generación. Tras la pausa del grupo en 2015, Dumont continuó vinculado a la música mientras la banda se mantenía en silencio hasta su reunión en Coachella 2024. Ahora, con la residencia en The Sphere y su diagnóstico recién hecho público, el guitarrista encara una nueva etapa en la que su trayectoria, marcada por la constancia y la creatividad, adquiere un significado aún más profundo.

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