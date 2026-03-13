El legado de John Lennon y Yoko Ono vuelve a cobrar vida en pantalla grande. La película del mítico concierto Power To The People: John & Yoko/Plastic Ono Band with Elephant’s Memory and Special Guests – Live at the One To One Concert, New York City, 1972 llegará a cines de todo el mundo los días 29 de abril y 3 de mayo, en una versión completamente restaurada, reeditada y remezclada por el equipo habitual de Lennon, liderado por Sean Ono Lennon .

El film recupera los dos conciertos One To One celebrados el 30 de agosto de 1972 en el Madison Square Garden, los únicos shows completos que Lennon ofreció tras dejar The Beatles y, además, los últimos que interpretó junto a Yoko. Más de 40.000 personas asistieron a unas actuaciones que recaudaron el equivalente actual a 11,5 millones de dólares destinados a niños con discapacidad. Sobre el escenario sonaron himnos como “Imagine”, “Come Together”, “Instant Karma!” o “Hound Dog”, y el cierre llegó con una emocionante versión de “Give Peace A Chance” junto a Stevie Wonder .

La restauración del metraje original, filmado por Steve Gebhardt, ha sido un proceso minucioso: el material ha sido limpiado “física y digitalmente a mano” para recuperar su textura y energía originales. Para Sean Ono Lennon, el proyecto tiene un valor profundamente personal: “Era el último concierto de mi padre. Trabajar en él es casi como tener más tiempo con él”, explica en el comunicado. También destaca la actitud contracorriente de Lennon en aquella época: mientras la industria buscaba un sonido cada vez más pulido, él apostaba por la crudeza, la espontaneidad y el espíritu rock’n’roll que anticiparía la llegada del punk .

Las entradas se pondrán a la venta el 20 de marzo, coincidiendo con el 57º aniversario de boda de John y Yoko. La película llega tras el lanzamiento del extenso box set dedicado a su etapa neoyorquina, que incluía 123 canciones entre rarezas y material inédito. En el texto que acompañaba aquella edición, Yoko recordaba el espíritu del concierto: “Fue nuestro esfuerzo en la política de base. Encarnaba lo que creíamos: Rock para la Paz y la Iluminación”.

La vuelta de Power To The People a los cines no es solo un acontecimiento para fans de Lennon: es una oportunidad para revisitar un momento clave en la historia del activismo musical, donde arte y compromiso se fundieron en un mismo gesto. Un documento que captura a Lennon en su faceta más humana, política y poderosa.

John Lennon y Yoko Ono, una alianza artística que transformó la música y el activismo

La trayectoria de John Lennon tras la separación de The Beatles estuvo marcada por una búsqueda constante de libertad creativa y compromiso político. Junto a Yoko Ono, artista conceptual y figura clave del avant‑garde, desarrolló una obra que combinaba experimentación sonora, mensajes pacifistas y una visión radicalmente personal del arte. Discos como John Lennon/Plastic Ono Band, Imagine o Some Time in New York City reflejan esa mezcla de vulnerabilidad, protesta y ambición artística. Sus acciones públicas —desde los bed‑ins hasta sus campañas por la paz— redefinieron la relación entre música y activismo. Aunque su carrera se vio truncada en 1980, su influencia sigue siendo inmensa: Lennon permanece como símbolo de creatividad sin filtros, mientras que Ono continúa expandiendo su legado artístico y político.

