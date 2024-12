El hito de Nirvana: “Nevermind” celebra 700 semanas en el Billboard 200

Nirvana ha logrado un nuevo hito con su icónico álbum Nevermind, que ha alcanzado las 700 semanas en el Billboard 200. Este logro coloca al álbum entre los más duraderos de la historia de la música.

El álbum Nevermind, lanzado en septiembre de 1991, ha sido un pilar en la historia del rock. Alcanzó el número uno en el Billboard 200 en enero de 1992, desbancando a Dangerous de Michael Jackson. Desde entonces, ha vendido más de 30 millones de copias. Este logro lo coloca junto a otros álbumes legendarios como The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y el Black Album de Metallica.

Nirvana, formada por Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl, se convirtió en un fenómeno global con Nevermind. La banda, originaria de Aberdeen, Washington, fue pionera del movimiento grunge. Tras la trágica muerte de Cobain en 1994, los miembros sobrevivientes han continuado con sus carreras musicales, manteniendo vivo el legado de Nirvana.

El hito de las 700 semanas en el Billboard 200 reafirma la influencia duradera de Nevermind en la música. Los fans de Nirvana y del rock en general celebran este logro monumental. ¿Qué opinas de este hito? ¡Déjanos tus comentarios y sigue atento a más noticias sobre la banda en CrazyMinds.es y nuestro perfil oficial de WhatsApp!