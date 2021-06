El incansable Neil Young anuncia nuevo disco con su legendaria banda Crazy Horse

Cuando lees que ciertos músicos, con más de 60 o 70 años, siguen componiendo grandes discos desde que publicaron su primer trabajo en plena efervescencia joven, y en la vejez están más activos que nunca, no tienes más remedio que reconocer que estás ante personajes únicos, capaces de resistir los embates del tiempo, de superar los desgastes propios y las competencias ajenas que, día a día, tratan de hacerte sombra y desplazarte fuera de la actualidad, el reconocimiento y el éxito. Ante personas así, uno no tiene más remedio que sacarse el sombrero y distanciarse de todo ese abanico de supuestos “artistas” que surgen tras lanzar un tema de moda.

Neil Young es uno de estos elegidos para la eternidad, su trayectoria desde los 60 lo ha constatado, estando siempre en las primeras filas del prestigio internacional. Su infatigable calidad puede con cualquier joven artista emergente o que pretende convertirse en músico tras lanzar un éxito forzado del momento. Sin duda, la calidad y el respeto siempre se demuestran y se ganan con el tiempo.

Tras la publicación de los directos Way Down In The Rust Bucket (1990) y Youg Shakespeare (1971), ambos publicados en 2021, el tenaz Neil Young ha confirmado que prontamente lanzará un nuevo álbum con su legendaria banda Crazy Horse. Ambos llevan colaborando desde finales de los sesenta y parece que dicha relación todavía seguirá dando más frutos. El artista de Toronto, que ya cuenta con 75 productivos años de edad, ha comentado que tiene ya terminadas cinco canciones para este nuevo álbum que todavía está pendiente de título.

Sin embargo, al margen de sus múltiples haceres, Young es consciente de la problemática que vivimos como sociedad y, advierte que, a causa de la pandemia, no tiene previsto hacer conciertos hasta tener la plena seguridad de que el público estará a salvo. Pero ni la pandemia ni los problemas derivados de ella, han paralizado el trabajo intenso de Young que, a pesar del confinamiento, ha podido dedicarse a ordenar todo su extenso material que irá publicando poco a poco.

Parece ser que el tiempo se ha convertido en un tesón para Young, pues no para de anunciar y realizar proyectos. Su espacio web es un cúmulo de noticias, reflexiones sociales y políticas asi como de contenidos diversos, incluyendo la conciencia seria hacia el cambio climático. Además, ha anunciado que pronto va a terminar su primer libro de ciencia ficción, titulado Canary, donde narra “los sucesos de un hombre que trabaja para una compañía eléctrica corrupta, y decide desenmascarar la corrupción que existe en ella”. Según propias palabras de Young, “la empresa solar donde trabaja el protagonista es un engaño; no usa la energía solar, sino que utiliza un mal combustible que causa efectos terribles, entre ellos crear genéticamente una nueva especie que logra escapar y traerá consecuencias”.

No cabe duda de que esta hiperactividad de Young, junto a su infatigable capacidad creativa y de trabajo, hace que, en los últimos años, haya publicado proyectos inéditos, incluyendo Homegrown (1975), y una serie de grabaciones en vivo. Además, hay seis lanzamientos de Official Bootleg en camino, así como las entregas 4 a 7 de la serie de grabación original de Young, incluidos varios álbumes en alta resolución.

Pero toda esta hiperactividad no termina aquí. También tiene en el horno dos álbumes inéditos con Crazy Horse, llamados Early Daze Toast y otro titulado Live Alchemy con las actuaciones de 2012 y 2013. Asimismo, un tercer disco de los shows con CSNY (1970-1971) en el Fillmore East, que incluye un video con tomas desde cuatro cámaras. Pero es que, además, su entrega anuncia una caja especial con Buffalo Springfield, abundancia de tomas descartadas de estudio y de conciertos piratas, el tercer volumen de Neil Young Archives y ocho películas. Todo ello demuestra la perpetua energía de Young que el mismo reconoce como endógena: “Podría estar de gira el resto de mi vida, pero no lo puedo hacer. Tengo que moverme hacia delante. No puedo estar relegado“. Si deseas ver toda la lista completa de lanzamientos que Young tiene prevista hacer, solo tienes que pinchar en el siguiente enlace. ¡Buen viaje!