El Kanka estrena “El Fin del Mundo”, nueva canción grabada en acústico

Hace poco, tuvimos la oportunidad de conocer mejor a El Kanka y sus aficiones personales, y hoy estrena El fin del mundo, un tema grabado en acústico que canta a dúo con el colombiano Pala y cuya letra está basada en dos sonetos y habla, con el siempre peculiar toque satírico de El Kanka, de un futuro apocalíptico. El fin del mundo se grabó durante la última visita a Colombia de El Kanka, cuando acudió como invitado del XIV Carnaval Internacional de las Artes de Barranquilla.

“Hacía tiempo que quería hablar sobre esto. La sensación de que nos estamos cargando el planeta es recurrente, y tenía en mente describir un paisaje apocalíptico de un futuro no tan lejano. La chispa que prendió la mecha tuvo lugar en octubre de 2019, en un concierto del cantautor, poeta y buen amigo Carlos Palacio (Pala). Pala me invitó a un concierto muy especial, en el que todo lo que pasaba en el escenario (desde la letra de las canciones a las presentaciones, explicaciones y chistes) estaba compuesto en sonetos. Carlos es un gran sonetista, y líbreme el cielo de querer ponerme a su altura. No obstante, la locura endecasílaba que presencié esa noche me inspiró para componer esta canción basada en dos sonetos, y así quedó este terrible aunque simpático relato de destrucción y gafas 3D. Como no podía ser de otra manera, le pedí a mi admirado Pala que lo cantáramos juntos, ya que él me lo había inspirado, y así quedó inmortalizado en la cálida Barranquilla”, afirma El Kanka.

El fin del mundo ya se puede encontrar en todas las plataformas digitales y se suma así al repertorio de canciones inéditas de El Kanka junto a Sabéis Quiénes Sois y Zamba Para mi Padre, ambas compuestas durante el confinamiento. También está disponible el videoclip de El fin del mundo que os dejamos al final de la noticia.

Concierto El Kanka en Madrid

El próximo 20 de diciembre El Kanka ofrecerá su último concierto del año en la madrileña sala La Riviera, un espectáculo en dos pases que agotó entradas a los pocos días de salir a la venta. En este concierto se podrá escuchar por primera vez en directo El fin del mundo además de algunas de sus canciones más conocidas que han posicionado al cantautor malagueño como uno de los artistas más queridos del panorama nacional.

El Kanka publicó en 2013 su primer trabajo en solitario y, desde entonces, cuatro álbumes y un EP después y tras miles de kilómetros recorridos, ha conquistado a su fiel público con canciones llenas de auténtica poesía que hablan de lo cotidiano y combinan estilos con una notable madurez.

EL KANKA (FEAT. PALA) – EL FIN DEL MUNDO