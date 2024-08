El legado de Avicii: Una subasta para la salud mental

El próximo 1 de octubre, la casa de subastas Stockholms Auktionsverk llevará a cabo una subasta benéfica con los objetos personales del fallecido DJ y productor Avicii. La colección, que incluye 267 artículos como ropa y instrumentos musicales, se subastará sin precio de reserva ni comisión y todos los ingresos se destinarán a la Tim Bergling Foundation, una organización dedicada a la salud mental y el bienestar de los jóvenes, fundada tras la muerte de Avicii en 2018.

Avicii, cuyo nombre real era Tim Bergling, fue una de las figuras más influyentes de la música electrónica de nuestra época. Su trágica muerte en 2018, a los 28 años, dejó un vacío en la industria musical. La subasta se realizará en conjunto con un próximo fotolibro titulado Avicii: The life and music of Tim Bergling, que aún no tiene fecha de lanzamiento.

La familia de Avicii ha destacado su lucha con el estrés y la búsqueda de equilibrio en su vida. A pesar de su éxito, Avicii era una persona sensible que amaba a sus fans pero evitaba el foco de atención. Su música y legado continúan inspirando a nuevas generaciones, y esta subasta es una oportunidad para honrar su memoria y apoyar una importante causa.