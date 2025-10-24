El legado robótico de Florian Schneider (Kraftwerk) sale a subasta

Más de 450 objetos personales de Florian Schneider, cofundador de Kraftwerk y pionero absoluto de la música electrónica, serán subastados el próximo 19 de noviembre en el Musicians Hall of Fame & Museum de Nashville y a través de la web de Julien’s Auctions. La colección, titulada The Florian Schneider Collection, incluye desde sintetizadores y vocoders hasta manuscritos, fotografías, ropa de escenario, bicicletas y hasta su mítica furgoneta Volkswagen de 1964.

Entre los artículos más llamativos se encuentran un rack de unidades de síntesis de voz Votrax, utilizadas por Kraftwerk para generar las voces robóticas que abrían sus conciertos entre 1981 y 2002, así como una flauta Orsi de los años 60 que aparece en la contraportada del álbum Kraftwerk (1970). También se subastará la bicicleta Panasonic que Schneider montó en el videoclip de Tour de France (1984) y una impresionante colección de sintetizadores analógicos como el EMS Synthi AKS y el Korg PS-3100.

Según Pitchfork, esta es la primera vez que se ofrece una visión tan íntima del proceso creativo de Schneider, quien fue extremadamente celoso de su privacidad y de sus desarrollos tecnológicos, como el procesador vocal Robovox, patentado por él mismo. La subasta no solo es una oportunidad para coleccionistas, sino también un homenaje tangible a uno de los arquitectos del sonido del siglo XX. El valor estimado de la colección podría alcanzar los 800.000 dólares, según Infobae y The Guardian.

De Düsseldorf al infinito: la revolución sonora de Kraftwerk

Fundado en 1970 por Florian Schneider y Ralf Hütter tras conocerse en el Conservatorio de Düsseldorf, Kraftwerk redefinió los límites de la música popular al introducir una estética sonora y visual completamente nueva. Su primer álbum, Kraftwerk (1970), aún tenía raíces krautrock, pero ya mostraba una inclinación por la experimentación electrónica. Fue con Autobahn (1974) cuando el grupo alcanzó notoriedad internacional, gracias a su minimalismo melódico y su uso pionero de sintetizadores. Le siguieron obras maestras como Radio-Activity (1975), Trans-Europe Express (1977), The Man-Machine (1978) y Computer World (1981), todas ellas fundamentales para entender el desarrollo del synth-pop, el techno y la música electrónica contemporánea.

Schneider, flautista de formación clásica, fue el cerebro detrás de muchas de las innovaciones técnicas del grupo. Su obsesión por la síntesis de voz y la interacción entre hombre y máquina definió la estética robótica de Kraftwerk, que influyó directamente en artistas como David Bowie (quien le dedicó V-2 Schneider en Heroes), Afrika Bambaataa, Daft Punk y LCD Soundsystem. Aunque abandonó la banda en 2008 y no participó en las giras de reunión, su legado sigue latiendo en cada beat digital. Su muerte en 2020 marcó el fin de una era, pero esta subasta confirma que su influencia sigue viva.