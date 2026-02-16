El líder de The Lemonheads, Evan Dando, acusado de enviar vídeos explícitos no solicitados

La figura de Evan Dando, líder de The Lemonheads, vuelve a situarse en un terreno problemático tras las acusaciones de una fan que asegura haber recibido vídeos sexualmente explícitos no solicitados por parte del músico a través de X. La historia, publicada inicialmente en The Underground Bunker y posteriormente recogida por medios como Pitchfork, ha generado un intenso debate en torno al estado actual del artista y su historial de problemas de salud mental.

Según el testimonio de la mujer, identificada bajo el pseudónimo Dawn, ambos mantenían conversaciones ocasionales sobre arte. Todo cambió cuando, meses después de que ella le enviara un mensaje felicitándolo por el lanzamiento de Love Chant, Dando reapareció con un mensaje inesperado: “Cool I’m sorry I’m an exhibitionist”. A partir de ahí, según su relato, comenzaron a llegar peticiones de “una foto artística” y posteriormente varios vídeos explícitos en los que, afirma, el músico aparecía de forma identificable. Tras recibir un segundo vídeo, Dando le habría escrito: “Ok sorry thanks I just need an outlet Cheers”, un comentario que la fan describió como profundamente ofensivo.

Mientras la historia se expandía por redes y medios, un representante del músico emitió un comunicado confirmando que Evan Dando había sido hospitalizado para recibir tratamiento por problemas de salud mental, una lucha que él mismo abordó en su libro Rumors of My Demise (2025). La situación ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad del artista, su historial de adicciones y la delgada línea entre la figura pública y la responsabilidad personal.

Aunque, por ahora, no se han presentado cargos ni se ha anunciado ninguna investigación formal, el caso ha generado un notable impacto en la comunidad musical y entre los seguidores de The Lemonheads, que observan con preocupación un nuevo episodio en la vida de un músico tan influyente como inestable. La evolución del caso y el estado de salud de Dando marcarán los próximos pasos de una historia que, por desgracia, vuelve a situar al artista en el foco por motivos ajenos a su música.

Evan Dando, entre la genialidad y el caos

Evan Dando ha sido una de las figuras más singulares del rock alternativo estadounidense de los noventa. Al frente de The Lemonheads, Dando se convirtió en un icono involuntario de una generación que buscaba melodías luminosas sin renunciar a la sensibilidad punk heredada de la escena de Boston. Su carrera despegó con fuerza gracias a discos como It’s a Shame About Ray (1992), un álbum que consolidó la identidad del grupo con canciones como “It’s a Shame About Ray” o la célebre versión de “Mrs. Robinson”, que terminó convirtiéndose en un inesperado éxito radiofónico. A lo largo de los años, la banda fue mutando en torno a la figura de Dando, quien siempre mantuvo el control creativo mientras lidiaba con una vida personal marcada por excesos, adicciones y periodos de inestabilidad.

Tras un periodo de silencio prolongado, The Lemonheads regresaron en los 2000 con nuevas formaciones y discos como The Lemonheads (2006) o Varshons (2009), donde Dando exploró su faceta más interpretativa a través de versiones cuidadosamente seleccionadas. Su capacidad para combinar melodías pop impecables con una vulnerabilidad desarmante lo mantuvo como una figura de culto incluso en sus años más erráticos. En 2023, el lanzamiento de Varshons 2 reafirmó su interés por reinterpretar canciones ajenas desde una perspectiva íntima y personal. Finalmente, en 2024, el grupo publicó Love Chant, un trabajo que muchos críticos interpretaron como un intento de reconectar con su esencia, aunque siempre bajo la sombra de los problemas personales que han acompañado a Dando durante décadas.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.