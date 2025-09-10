El Mercury Prize 2025 se muda al norte y revela una lista que mezcla leyendas y revelaciones

La edición 2025 del prestigioso Mercury Prize ya tiene lista de nominados y una novedad histórica: por primera vez, la ceremonia se celebrará fuera de Londres. El evento tendrá lugar el próximo 16 de octubre en el Utilita Arena de Newcastle, como parte de una alianza con el Ayuntamiento local y la North East Combined Authority para impulsar el talento musical del norte de Inglaterra.

La lista de los 12 álbumes nominados fue anunciada por Lauren Laverne en BBC Radio 6 Music el 10 de septiembre. Entre los seleccionados destacan nombres consagrados como Pulp, que regresan con More, y Wolf Alice, que ya ganaron el premio en 2018 con Visions of a Life y ahora compiten con The Clearing. También repite nominación CMAT, que entra por los pelos con Euro-Country, lanzado el último día del periodo de elegibilidad (29 de agosto de 2025).

La selección incluye propuestas tan diversas como el pop experimental de FKA Twigs con Eusexua, el jazz psicodélico de Emma-Jean Thackray en Weirdo, y el rap afrofuturista de Pa Salieu con Afrikan Alien. Completan la lista Fontaines D.C. (Romance), PinkPantheress (Fancy That), Sam Fender (People Watching), Jacob Alon (In Limerence), Joe Webb (Hamstrings & Hurricanes) y el veterano Martin Carthy con Transform Me Then Into A Fish.

La gala contará con actuaciones en vivo de varios nominados y será retransmitida por BBC Music. El cambio de sede y la diversidad de estilos en la shortlist confirman que el Mercury Prize sigue apostando por la innovación y la representatividad musical. ¿Quién se llevará el galardón este año? La cuenta atrás ha comenzado.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.