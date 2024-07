El “NEW LOVE” de Ziggy Alberts pasará por Apolo este julio

Estamos de suerte en Barcelona este mes. No hay nada mejor que echar el día en la playa, ver atardecer, ducharse e ir a absorber las buenas vibras que nos trae el australiano Ziggy Alberts.

Si no tuviste suficiente el año pasado (nunca es suficiente) cuando Alberts pasó por Razz para celebrar la primavera, este año estará el 25 de julio a las 20:00 h en la mitiquísima Sala Apolo para conquistarnos con su folk mas optimista y humano. Con más de una década de experiencia a su espalda, el cantautor vuelve a la península una vez más con su nueva gira New Love donde mostrará sus nuevas canciones.

Presentado por Last Tour y Commonfolks Records, la discográfica independiente fundada por él mismo, nos trae su espectáculo cercano, lleno de naturaleza donde sus canciones explican perfectamente sus vivencias emocionales. El cantante encandila con su dulce voz, y la guitarra mas indie folk que acompaña perfectamente con letras sobre la naturaleza, el amor o una vida tranquila. Ziggy crea un espacio íntimo, con buen rollo para crear una fuerte conexión con sus fans y «desnudarse» ante su público quedando una energía inigualable en el escenario.

Para abrir boca, podemos escuchar su más reciente single Outlaw, una reflexión sobre las expectativas de la sociedad y la convicción de mantenerse fiel a uno mismo. La canción invita a un viaje a la introspección y el descubrimiento personal. La canción co-producida con Garret Kato crean la mezcla perfecta de rock, folk y alguna que otra influencia del pop.

Está claro que tras sus singles más aclamados como Tattoos, Chocolate o Dancing in the dark, el cantante de la otra punta del mundo no nos va a defraudar y dejará el listón en Apolo bastante alto. Y si por casualidad no estás en Barcelona, no te preocupes, también pasará por Madrid (26 de julio) y Vigo (27 de julio).

No te lo pierdas y adquiere tus entradas AQUÍ.