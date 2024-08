El nuevo álbum sorpresa de Jack White, “No Name”, ya tiene fecha de lanzamiento oficial

Jack White ha anunciado el lanzamiento de su esperado sexto álbum en solitario, No Name, que estará disponible el 2 de agosto. Este proyecto sigue a la distribución sorpresa de copias del álbum en las tiendas de Third Man Records en los últimos días, lo que había hecho dispararse los rumores.

El álbum, grabado, producido y mezclado por White en su Third Man Studio, incluye 13 pistas como Old Scratch Blues y Terminal Archenemy Endling. Una edición especial en vinilo azul estará disponible en las tiendas de Third Man Recordsa partir del 1 de agosto, con el resto de los formatos lanzándose al día siguiente.

El anuncio llega mientras White continúa su gira mundial, con próximas actuaciones en Asia y Europa, incluyendo festivales como Way Out West y Øyafestivalen. Este lanzamiento sigue a sus dos álbumes de 2022, Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive, que recibieron críticas positivas por su capacidad de innovar sin perder su esencia.

Tracklist de Jack White – No Name