El nuevo disco de Moby, «Future Quiet», busca silencio en un mundo que no deja de gritar

El productor y pionero electrónico Moby vuelve a escena con un proyecto que, más que un simple lanzamiento discográfico, funciona como declaración de intenciones. Future Quiet, su vigésimo tercer álbum de estudio, llegará el 20 de febrero a través de BMG y promete convertirse en un remanso de paz en medio del ruido contemporáneo. El músico neoyorquino, que lleva décadas explorando los límites entre la electrónica emocional, el ambient y la experimentación, presenta aquí una colección de catorce temas que combinan minimalismo pianístico, paisajes sonoros envolventes y un puñado de colaboraciones vocales cuidadosamente seleccionadas.

El primer adelanto es una nueva versión orquestal de When It’s Cold I’d Like To Die, uno de los cortes más emotivos de su álbum de 1995 Everything Is Wrong. La canción, que vivió un inesperado renacimiento tras aparecer en la primera y cuarta temporada de Stranger Things, se ha convertido en el tema más escuchado de su catálogo y ha arrasado en TikTok. Para esta reinterpretación, Moby reclutó a Jacob Lusk, vocalista de Gabriels, cuya voz describe como “trascendente” y a quien persiguió durante semanas hasta convencerlo de colaborar.

El propio artista explica que Future Quiet nace de una necesidad personal de silencio en un mundo saturado de estímulos: “El mundo nos grita, nuestras pantallas nos gritan… Necesitamos refugio”, afirma en declaraciones recogidas por NME. Y ese refugio es precisamente lo que busca ofrecer con este disco, que llega acompañado de una gira internacional que incluye paradas en Coachella, Rock Werchter, Mad Cool Festival y un esperado regreso a Brighton Beach, donde no actuaba desde hace más de 25 años.

Moby, entre la espiritualidad y la electrónica: una carrera llena de giros y reinvenciones

Desde sus inicios en la escena rave neoyorquina a finales de los 80, Moby ha sabido moverse entre géneros con una naturalidad que pocos han logrado igualar. Su salto definitivo llegó con Play (1999), un álbum que no solo redefinió su carrera, sino que cambió para siempre la relación entre la electrónica y la cultura popular. Con temas como Porcelain, Natural Blues o Why Does My Heart Feel So Bad?, el disco se convirtió en un fenómeno global, impulsado por un uso pionero de licencias en cine, televisión y publicidad. A partir de ahí, Moby consolidó un estilo propio que combina sensibilidad melódica, espiritualidad y una profunda conexión emocional con el oyente.

Su discografía posterior —que incluye trabajos como 18, Hotel, Wait for Me, Destroyed o Reprise— demuestra una inquietud creativa constante. Ha explorado desde el ambient más introspectivo hasta el punk, pasando por la electrónica de club, la música orquestal y los experimentos vocales. Además, su faceta como activista, escritor y documentalista ha ampliado su figura más allá de lo estrictamente musical. Con Future Quiet, Moby parece cerrar un círculo: vuelve al minimalismo y a la búsqueda de calma que ya había insinuado en trabajos recientes, pero lo hace con una madurez artística que solo puede venir de décadas de evolución. Su capacidad para reinventarse sin perder su esencia lo mantiene como una figura imprescindible en la música contemporánea, y este nuevo álbum promete reforzar aún más ese legado.

Tracklist de Moby – Future Quiet

When It’s Cold, I’d Like To Die (ft. Jacob Lusk) This Was Never Meant For Us Retreat LiEstrella Del Mar (ft. Elise Serenelle) Ruhe Mott St 1992

7.Precious Mind (ft. India Carney) Tallinn On Air (ft. serpentwithfeet) Selene La Vide Great Absence Mono No Aware The Opposite of Fear

