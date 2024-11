El nuevo giro de Lana Del Rey: «The Right Person Will Stay» será su nuevo disco

Lana Del Rey ha emocionado a sus seguidores con el anuncio de su décimo álbum de estudio, The Right Person Will Stay. La noticia fue revelada en su cuenta de Instagram, donde la cantante compartió detalles sobre este esperado lanzamiento, que verá la luz el 21 de mayo de 2025.

Este nuevo trabajo marca una incursión en el género country, con la colaboración de su habitual productor Jack Antonoff y el músico de country Luke Laird. Aunque inicialmente se había anunciado que el álbum se titularía Lasso, Del Rey ha optado por un cambio de nombre. Además, el primer sencillo del álbum, titulado Henry, será lanzado antes de su presentación en el festival Stagecoach.

En una entrevista con NME, Lana Del Rey mencionó que las letras de este álbum podrían ser más ligeras en comparación con sus trabajos recientes como Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, Blue Bannisters y Chemtrails Over The Country Club. La cantante expresó su gratitud por la colaboración con Luke, Jack y Drew Erickson, y destacó la cohesión de las 13 pistas que componen el álbum.

La noticia del nuevo álbum The Right Person Will Stay coincide con el anuncio de la primera gira de Lana Del Rey por estadios en el Reino Unido e Irlanda, que comenzará el 23 de junio en el Principality Stadium de Cardiff y concluirá el 3 de julio en el Wembley Stadium de Londres.

Lana Del Rey: La reina del glamour melancólico

Lana Del Rey ha marcado un antes y un después en la música pop contemporánea con su inconfundible estilo melancólico y nostálgico. Su carrera despegó en 2011 con Born to Die, un álbum que fusionó el indie pop con el cine clásico y el trap. El éxito de canciones como Video Games y Summertime Sadness la catapultó al estrellato global. Con cada lanzamiento, Del Rey ha explorado nuevos territorios sonoros, desde el suave Ultraviolence (2014) hasta el sombrío Norman Fucking Rockwell! (2019), que recibió elogios tanto de la crítica como del público.

Su capacidad para mezclar elementos de la cultura pop, la tragedia romántica y una estética vintage la ha consolidado como una de las artistas más singulares de su generación. Su discografía también incluye Honeymoon (2015), Lust for Life (2017) y Chemtrails over the Country Club (2021), con los que ha consolidado una carrera llena de reinvenciones y una profunda conexión con su audiencia.

No te pierdas la oportunidad de sumergirte en el universo sonoro de Lana Del Rey y descubrir todos los matices de su música en su perfil de Spotify y en su perfil en CrazyMinds.

Además, si quieres estar al tanto de todas nuestras novedades musicales, únete a nuestro canal oficial de WhatsApp en CrazyMinds y no te pierdas ninguna actualización.