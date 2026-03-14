El piano en el que John Lennon compuso “Lucy In The Sky With Diamonds” pulveriza récords en una subasta histórica

El universo de The Beatles sigue generando titulares más de medio siglo después, y esta vez ha sido gracias a un objeto tan cotidiano como decisivo en la historia de la música: el piano Broadwood vertical que John Lennon utilizó para escribir canciones como “Lucy In The Sky With Diamonds”, “A Day In The Life” o “Being For The Benefit Of Mr Kite!”. La pieza, subastada en Christie’s Nueva York, ha superado todas las expectativas al alcanzar los 3,3 millones de dólares, convirtiéndose en el artículo de coleccionismo beatle más caro jamás vendido .

El instrumento formaba parte de The Jim Irsay Collection: Hall of Fame, donde también se ofrecía la primera batería Ludwig que Ringo Starr usó en directo y en estudio entre 1963 y 1964. Ese kit alcanzó casi 2,4 millones de dólares, aunque su récord duró poco: un parche del segundo set Ludwig del batería se vendió por 2,9 millones, demostrando que el magnetismo de los Fab Four sigue intacto incluso en el mercado del coleccionismo más exclusivo .

La noticia llega en un momento de renovado interés por la figura de John Lennon, ya que una versión remasterizada del concierto Power To The People —documento de los míticos shows One To One que Lennon y Yoko Ono ofrecieron en el Madison Square Garden en 1972— llegará a cines de todo el mundo. El material ha sido restaurado “física y digitalmente a mano” por el equipo habitual del artista, liderado por Sean Ono Lennon, y las entradas se pondrán a la venta el 20 de marzo, coincidiendo con el 57º aniversario de boda de la pareja .

Aquel concierto, el único de larga duración que Lennon ofreció tras dejar The Beatles, reunió a más de 40.000 personas y recaudó más de 1,5 millones de dólares destinados a niños con discapacidad. El repertorio incluyó clásicos como “Imagine”, “Come Together”, “Instant Karma!” o “Hound Dog”, y culminó con “Give Peace A Chance” junto a Stevie Wonder, un momento que sigue siendo pura historia del directo .

Mientras tanto, la beatlemanía también se prepara para su salto al cine con las cuatro películas biográficas dirigidas por Sam Mendes, previstas para 2028 y protagonizadas por Paul Mescal como Paul McCartney, Harris Dickinson como Lennon, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Starr. Un proyecto ambicioso que promete reavivar el mito para nuevas generaciones .

La vida y obra de John Lennon, un legado que sigue marcando generaciones

Pocas figuras han dejado una huella tan profunda en la música popular como John Lennon. Cofundador de The Beatles, su trayectoria comenzó en los primeros sesenta con una explosión creativa que transformó para siempre la cultura pop. Junto a McCartney firmó algunas de las composiciones más influyentes del siglo XX, desde Please Please Me hasta Abbey Road, pasando por obras maestras como Revolver o Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Tras la disolución del grupo, Lennon inició una carrera en solitario marcada por la introspección, el activismo y discos esenciales como John Lennon/Plastic Ono Band, Imagine o Mind Games. Su asesinato en 1980 truncó una evolución artística que aún prometía nuevas etapas, pero su legado —musical, político y emocional— continúa vivo en cada generación que descubre su obra.

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