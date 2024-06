El poder de la música: Varios festivales británicos renuncian al patrocinio de Barclays tras las protestas de numerosos artistas en solidaridad con Palestina

En las últimas semanas, más de 161 artistas han decidido no llevar a cabo sus actuaciones en el festival The Great Escape en Brighton, marcando una postura firme contra la participación de Barclays como patrocinador del evento debido a su implicación en la financiación de empresas armamentísticas en el conflicto de Gaza. Como consecuencia, ya que se esperaban renuncias similares, este movimiento ha provocado que Barclays ya no figure como patrocinador en los sitios web de festivales como Download, Latitude, Isle of Wight y Camp Bestival.

La iniciativa Bands Boycott Barclays, que representa a más de 1.000 músicos y profesionales de la industria, ha celebrado este acontecimiento como una victoria para el financiamiento ético en los festivales de música. Un portavoz de la Palestine Solidarity Campaign ha expresado que este éxito es un testimonio del valor de los artistas que se negaron a ser parte de los intentos de Barclays de evadir la responsabilidad sobre su financiación a compañías de armas que suministran a Israel. Por otro lado, Art Against the Arms Trade ha instado a todos los festivales del Reino Unido a cortar lazos con Barclays, resaltando el impacto significativo que puede tener la unión en la lucha contra los beneficios de la guerra.