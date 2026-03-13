El pop global ya no habla un solo idioma: Spotify confirma el auge imparable de la música no anglófona en las listas mundiales

La hegemonía del inglés en el pop global está dejando de ser la norma. Según los últimos datos compartidos por Spotify, la presencia de canciones en otros idiomas dentro del Global Top 50 se ha duplicado desde 2020, alcanzando 16 lenguas distintas en 2025. Un cambio profundo que refleja cómo el público internacional está abrazando escenas, géneros y artistas que hace apenas una década parecían confinados a sus mercados locales.

El crecimiento es especialmente notable en géneros como el Brazilian Funk, que ha aumentado su audiencia un 36% en cinco años, y en fenómenos ya consolidados como el K‑pop y el Trap Latino, que han crecido un 31% y un 29% respectivamente. La lista global de Spotify de la última semana lo deja claro: nombres como Bad Bunny, Tyla, Tems, Peso Pluma, Jung Kook, Jin, BLACKPINK o Rauw Alejandro conviven sin esfuerzo con artistas angloparlantes, demostrando que el idioma ya no es una barrera para conectar con millones de oyentes.

Aun así, el contraste con el mercado británico sigue siendo evidente. En la lista de canciones más vendidas del Reino Unido en 2025, solo dos temas no estaban cantados íntegramente en inglés: “APT.” de Rosé & Bruno Mars y “Golden”, de la band sonora de K‑pop Demon Hunters e interpretada por Huntr/x. Una diferencia que subraya cómo algunos mercados permanecen más cerrados que otros a la diversidad lingüística.

El auge de la música no anglófona no es un fenómeno aislado, sino una tendencia sostenida desde 2017, coincidiendo con el momento en que el streaming superó al formato físico como principal fuente de ingresos de la industria musical. Y todo apunta a que 2026 seguirá acelerando esta transformación: el nuevo EP de BLACKPINK, el histórico halftime show de Bad Bunny, la gira de estadios del regreso de BTS y la espectacular actuación de Rosalía en los BRITs —donde interpretó temas de LUX en 13 idiomas— son solo algunos de los motores que seguirán impulsando este cambio cultural.

La propia Rosalía, protagonista de uno de los momentos más comentados del año al invitar a Björk durante su actuación en Londres, ha defendido en varias ocasiones su interés por explorar lenguas distintas al español y al inglés, aunque sus declaraciones hayan sido a veces malinterpretadas. Su álbum LUX fue uno de los más aclamados de 2025, con NME destacando su “asombroso alcance y ambición” y situando “Reliquia” en el Top 10 de mejores canciones del año.

Lo que está ocurriendo no es solo una tendencia musical: es un cambio de paradigma. El pop global ya no se define por un idioma dominante, sino por una conversación cultural abierta, diversa y en constante movimiento. Y plataformas como Spotify no hacen más que confirmar lo que los oyentes llevan tiempo demostrando: la emoción no necesita traducción.

