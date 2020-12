El presidente de UK Music advierte: las giras europeas pueden estar “en riesgo” por el Brexit

Como es probable que sepáis a estas alturas, este mismo mes el gobierno de Reino Unido y la Unión Europea llegaron a un acuerdo in extremis para el Brexit, que se hará efectivo este 1 de enero. Ante dicho acuerdo, el presidente de UK Music (una organización que defiende a la industria musical de las islas, algo así como la SGAE británica) ha dicho que los tours europeos podrían estar en riesgo, ya que la industria musical no entra en los grupos que tendrán derecho a cruzar la frontera hacia la Unión Europea sin visado.

Tanto bandas como personas importantes en la industria ya han advertido de los costes extra para pagar los visados pueden hacer los tours europeos inviables, especialmente para bandas para las que una gira europea antes del Brexit (y la pandemia) ya suponía un problema. Ellie Giles, manager, twitteó sus cálculos para lo que sería un pequeño tour europeo (3 ciudades) para un grupo de 6 personas y en total, sólo los gastos en visados ascenderían a 1.800 libras, a lo que habría que sumarle el gasto que conlleva un tour (furgoneta, dormir, comer…).

EU TOURING POST BREXIT



A thread.



Imagine you have a band.

Band releases album.

Getting a nice response in Europe.

You think yes, we should start building a live market there.

You get offered 300 Euros each for Paris, Berlin and amsterdam.

You have these costs for 6 ppl tour: