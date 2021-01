El reencuentro de The Killers con la vuelta de Dave Keuning

No todo iban a ser malas noticias. Según hemos podido saber, Dave Keuning, quien fuera guitarrista de The Killers formando la banda junto a Brandon Flowers, se ha reunido con ellos de nuevo después de lanzar su disco en solitario. Keuning dejó la banda en 2017 y no participó en el último álbum conocido hasta la fecha de la banda de Las Vegas, Imploding The MIracle. Por ser positivos, debemos agradecer al 2020 que el hecho de que se hayan cancelado giras hace que los músicos tengan más tiempo y esto ha hecho mella en Flowers, quien indica que este álbum será mucho más creativo.

Comenta también que este nuevo álbum será mejor que el anterior tras la llegada de Keuning y deseamos que vuelvan a estar a la altura en cuanto a himnos generacionales como lo es When We Were Young.Flowers avanza que el que será el séptimo álbum de la banda estará listo en unos diez meses y que han estado trabajando en el estudio en Carolina del Norte con sus productores habituales. Será difícil aguantar estos meses sabiendo lo que puede salir de estos genios.

Para que esta espera sea algo más llevadera han compartido la que podría ser el tracklist:

1.Pressure Machine

2.In Another Life

3.Sleepwalker

4.In the Car Outside

5.A Terrible Thing

6.Runaway Horses

7.West Hills

8.The Getting By

9.Cody (The Miracle)

10.In This Quiet Town

11.Desperate Things

Esperemos que estos meses pasen rápido y podamos volver a vibrar con ellos y si hay pista de baile, aunque sea al aire libre y con mascarilla, mejor que mejor.