El regreso de Franz Ferdinand: «Night Or Day» y el oscuro corazón de «The Human Fear»

Franz Ferdinand ha vuelto a sorprendernos con su nuevo sencillo Night Or Day, una muestra más de su inigualable talento y creatividad. Este tema es el último adelanto de su próximo álbum The Human Fear, que verá la luz el 10 de enero de 2025 a través de Domino.

El vídeo de Night Or Day, dirigido por la talentosa Rianne White, es una obra maestra en blanco y negro que captura la esencia dramática y estética de la canción. White ha descrito el vídeo como una representación de la inmensidad turbulenta y trascendente de los sentimientos que viven y respiran entre cuatro paredes.

Alex Kapranos, líder de la banda, ha comentado que la vida puede no ser fácil, pero ellos se aseguran de vivirla intensamente, de noche o de día. La colaboración con Rianne White ha permitido capturar el drama noir del entorno donde grabaron este y el resto del álbum, en los estudios AYR de Escocia1.

Producido por Mark Ralph, quien ya trabajó con ellos en su álbum de 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action, The Human Fear muestra a Franz Ferdinand en su versión más inmediata, optimista y vital, apostando descaradamente por el pop al estilo clásico de la banda. Las 11 canciones del álbum abordan algunos de los miedos humanos más profundos y cómo superarlos y aceptarlos define nuestras vidas.

El álbum también marca la primera participación de Audrey Tait y Dino Bardot como miembros de la banda, y ve a Julian Corrie colaborar estrechamente con Alex Kapranos y Bob Hardy en la composición de canciones y tareas creativas.

La gira de Franz Ferdinand en febrero y marzo de 2025 incluirá paradas en Madrid, Barcelona y A Coruña, todas con entradas agotadas. ¡No te pierdas la oportunidad de ver a esta increíble banda en vivo!

Tracklist de Franz Ferdinand – The Human Fear

Audacious Everyday Dreamer The Doctor Hooked Build It Up Night Or Day Tell Me I Should Stay Cats Black Eyelashes Bar Lonely The Birds

Franz Ferdinand: La Trayectoria de una Banda Revolucionaria

Franz Ferdinand, la banda escocesa de indie rock formada en 2001, tuvo un rápido ascenso a la fama con su álbum debut Franz Ferdinand (2004), que incluía éxitos como Take Me Out, que se convirtió en un himno generacional. Este éxito inicial fue seguido por You Could Have It So Much Better (2005), que consolidó su posición en la escena musical con temas como Do You Want To.

En 2009, lanzaron Tonight: Franz Ferdinand, un álbum que exploró sonidos más electrónicos y bailables, destacando canciones como No You Girls. Su capacidad para reinventarse quedó patente con Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013), un regreso a sus raíces más rockeras. En 2018, sorprendieron con Always Ascending, un disco que fusiona su estilo característico con nuevas influencias.

Además de sus álbumes de estudio, la banda ha lanzado varios EPs y recopilatorios, incluyendo Hits to the Head (2022), que celebra sus mayores éxitos. La colaboración con Sparks en el proyecto FFS (2015) demostró su versatilidad y disposición para experimentar.

