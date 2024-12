Hamilton Leithauser, quien fuera líder de The Walkmen, ha lanzado su nuevo sencillo This Side Of The Island y ha anunciado una serie de conciertos íntimos en Londres y Estados Unidos. El tema, co-producido por Aaron Dessner de The National, aborda temas de desilusión, aceptación y resolución.

El nuevo sencillo de Hamilton Leithauser, This Side Of The Island, es una reflexión sobre la desilusión y la aceptación en un mundo polarizado. Co-producido por Aaron Dessner y su esposa Anna Stumpf, la canción destaca por su optimismo inquebrantable y su humor mordaz. Leithauser explicó que la canción es una metáfora de su relación fallida y de la identidad colectiva moderna de Estados Unidos. «En la última década, nuestro país ha revelado sus verdaderos colores de manera más flagrante», comentó Leithauser. A pesar de esto, el artista mantiene una visión optimista, destacando la importancia de no perder de vista las grandes ideas y logros que aún existen a su alrededor.

El lanzamiento de This Side Of The Island marca el primer adelanto de su próximo EP, que se espera para el próximo año. Además, Leithauser ha anunciado una serie de conciertos íntimos en 2025, incluyendo presentaciones en Londres, Los Ángeles, Toronto y Chicago. Las entradas estarán disponibles a partir del 13 de diciembre, con una preventa el 11 de diciembre.

Hamilton Leithauser es conocido por ser el vocalista principal de The Walkmen, una banda de indie rock que ganó notoriedad en la década de 2000 con éxitos como The Rat y Heaven. Tras la separación temporal de la banda, Leithauser ha continuado su carrera en solitario, lanzando álbumes aclamados como Black Hours y The Loves Of Your Life. Su estilo único y su capacidad para capturar la esencia de las emociones humanas lo han consolidado como una figura destacada en la escena musical.

El regreso de Hamilton Leithauser con This Side Of The Island y su próxima gira promete ser un evento imperdible para los fans. No te pierdas la oportunidad de ver a este talentoso artista en vivo y comparte tus opiniones sobre su nueva música.

