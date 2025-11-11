El regreso de Split Enz: una gira que reaviva el interés por el pop-rock neozelandés

La noticia ha sacudido a los fans del pop-rock neozelandés: Tim Finn y Neil Finn han confirmado el regreso de Split Enz para su primera gira en 18 años. El tour, bautizado Forever Enz, arrancará en mayo de 2026 y recorrerá cuatro ciudades australianas: Melbourne, Sídney, Perth y Adelaida. La banda, que no se reunía desde un concierto benéfico en 2009, celebrará además el 50º aniversario de su debut Mental Notes, un álbum que marcó el inicio de una carrera tan excéntrica como influyente.

El regreso no es solo un ejercicio de nostalgia: Neil Finn ha declarado que volver a tocar con la formación original es “reavivar la llama” y rendir homenaje a canciones que siguen vivas en la memoria colectiva. En el escenario estarán también Eddie Rayner y Noel Crombie, acompañados por Matt Eccles en la batería y James Milne en el bajo. La gira promete un repaso por clásicos como I Got You, History Never Repeats o Message to My Girl, himnos que definieron el sonido pop y new wave de los años 80. Además, la banda será cabeza de cartel en el prestigioso Byron Bay Bluesfest 2026, consolidando un regreso que se siente más como una celebración que como una simple reunión.

La expectación es enorme: las entradas saldrán a la venta el 17 de noviembre de 2025, y todo apunta a que se agotarán rápidamente. Para sus seguidores de siempre, es la oportunidad de revivir la teatralidad y el estilo visual que siempre caracterizó a Split Enz. Para las nuevas generaciones, será la ocasión de descubrir por qué esta banda fue pionera en llevar el rock neozelandés a la escena internacional.

Una carrera marcada por la innovación y los himnos del pop

La historia de Split Enz comienza en Auckland en 1972, cuando Tim Finn y Phil Judd fundaron la banda bajo el nombre de Split Ends, que poco después se transformaría en Split Enz. Desde sus primeros años, el grupo destacó por su estética teatral y su mezcla de art rock con pop progresivo. Su debut Mental Notes (1975) ya mostraba esa ambición experimental, mientras que Second Thoughts (1976) consolidó su reputación en Australia y Nueva Zelanda. La llegada de Neil Finn en 1977 fue decisiva: con él, el grupo viró hacia un sonido más accesible y melódico, lo que les permitió conquistar las listas internacionales.

El álbum True Colours (1980) fue el gran punto de inflexión, gracias al éxito global de I Got You, que se convirtió en su sencillo más reconocido. A partir de ahí, discos como Waiata (1981), Time and Tide (1982) y Conflicting Emotions (1983) consolidaron su estatus como referentes del pop-rock oceánico. Canciones como History Never Repeats, Dirty Creature y Message to My Girl se convirtieron en clásicos, y hoy figuran entre las más importantes del repertorio neozelandés. En total, la banda lanzó nueve álbumes de estudio y más de treinta singles, con ocho de sus temas incluidos en la lista de las 100 mejores canciones de Nueva Zelanda de todos los tiemposWikipedia.

Aunque se separaron oficialmente en 1984, las reuniones ocasionales mantuvieron viva la llama, y los miembros siguieron influyendo en la música: Neil Finn fundó Crowded House, mientras que Tim Finn desarrolló una sólida carrera solista y colaboraciones con su hermano. La discografía de Split Enz sigue siendo un testimonio de su capacidad para reinventarse y para combinar teatralidad con melodías irresistibles. Su regreso con Forever Enz no solo celebra su legado, sino que lo reafirma como una pieza esencial en la historia del pop y el rock de Oceanía.

