El regreso de The Coward Brothers: Elvis Costello y T Bone Burnett anuncian nuevo proyecto

Elvis Costello y T Bone Burnett han anunciado el regreso de The Coward Brothers con un nuevo álbum y una serie de audio en Audible. La dupla, que previamente colaboró en el sencillo de 1985 The People’s Limousine y en el álbum de 1986 King Of America, se reúne después de casi cuarenta años. El nuevo proyecto incluye una serie de comedia guionizada titulada The True Story of The Coward Brothers, que se estrenará en Audible el 21 de noviembre.

La serie, compuesta por tres partes, narrará la historia de los hermanos Henry y Howard Coward, interpretados por Costello y Burnett, quienes recuerdan amargamente sus experiencias en la industria musical, incluyendo ser engañados por su manager y ser persuadidos a fingir sus propias muertes.

El lanzamiento de la serie estará acompañado por un nuevo álbum de 20 canciones de los dos músicos, del que ya podemos escuchar Always como adelanto. En un comunicado de prensa, Costello comentó sobre la absurda afirmación de que él y Howard Coward son la misma persona, mientras que Burnett recordó haber escuchado una canción de The Coward Brothers en una estación de radio de Fort Worth hace muchos años.

Estaremos atentos a este nuevo proyecto.