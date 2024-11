El Regreso de The Go-Betweens: Llega la Antología Definitiva

The Go-Betweens, el querido dúo indie-pop australiano, está listo para lanzar la tercera y última entrega de su serie de antologías con el box set G Stands for Go-Betweens Volume 3. Este esperado lanzamiento, que verá la luz el 13 de diciembre, abarca el periodo de 2000 a 2006 y promete ser una joya para los coleccionistas y fanáticos de la banda.

El set incluye la reedición en vinilo de sus tres últimos álbumes: The Friends of Rachel Worth, Bright Yellow Bright Orange y Oceans Apart. Pero la verdadera delicia para los seguidores de The Go-Betweens reside en las decenas de rarezas y pistas inéditas que completan este box set. Una colección de catorce canciones inéditas grabadas en 1991 añade un toque especial a la recopilación.

Uno de los aspectos más destacados del set es un cuarto LP que presenta una sesión acústica grabada para Bayern 2 Radio en Múnich. Además, Oceans Apart ha sido remezclado para esta reedición por el productor original, Mark Wallis. Los materiales adicionales se completan con caras B, más sesiones de radio y demos. El miembro sobreviviente del dúo, Robert Forster, ha aportado materiales de archivo y notas en un libro de 112 páginas que también incluye otros ensayos y escritos. Los primeros 421 pedidos incluirán un libro de la biblioteca personal del fallecido Grant McLennan y un marcador de libros firmado por Forster.

La serie de box sets G Stands for Go-Betweens comenzó en 2015 con su primer volumen, que cubría su producción entre 1978 y 1984. El segundo volumen, que abarca de 1985 a 1989, llegó cuatro años después.

Este lanzamiento es una oportunidad única para redescubrir la rica discografía de The Go-Betweens y sumergirse en su legado musical. No te pierdas la oportunidad de revivir la magia de la banda y explorar su música en profundidad.

The Go-Betweens: La historia de un dúo indie-pop australiano

The Go-Betweens, el icónico dúo indie-pop australiano, se formó en Brisbane (Australia) en 1977. Fundado por los talentosos Robert Forster y Grant McLennan, la banda pasó por varios cambios de formación antes de disolverse en 1989 y luego reformarse en 2000. Aunque McLennan falleció en 2006, Forster ha continuado honrando su legado.

La discografía de The Go-Betweens incluye álbumes icónicos como Send Me a Lullaby (1981), Before Hollywood (1983), Spring Hill Fair (1984), Liberty Belle and the Black Diamond Express (1986), Tallulah (1987) y 16 Lovers Lane (1988). Su música, caracterizada por su estilo jangle pop y post-punk, ha sido aclamada tanto por críticos como por fans.

