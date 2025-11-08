El regreso oscuro de Bunny Munro: Matt Smith y Nick Cave llevan la novela a la pantalla

El próximo 20 de noviembre llegará a Sky Atlantic y NOW TV la adaptación televisiva de The Death Of Bunny Munro, la novela publicada en 2009 por Nick Cave. El proyecto, que ya cuenta con su primer tráiler oficial, tiene como protagonista a Matt Smith, quien interpreta al vendedor de cosméticos misógino y autodestructivo que da título a la obra. La historia sigue el viaje de Bunny junto a su hijo tras el suicidio de su esposa, en un recorrido por Brighton y sus alrededores que mezcla crudeza, fantasía y un retrato incómodo de la masculinidad rota.

El reparto incluye a Rafael Mathé como Bunny Junior en su debut televisivo, y a Sarah Greene como Libby, la esposa fallecida. También participan Johann Myers, Robert Glenister, Alice Feetham, David Threlfall, Lindsay Duncan y Elizabeth Berrington. La música juega un papel central: la serie está acompañada por una banda sonora compuesta por Nick Cave y su inseparable colaborador Warren Ellis, con fragmentos de Bright Horses y el tema Black Magic de Jarvis Cocker en el tráiler.

La adaptación no llega sola. Sky prepara además el documental The Veiled World Of Nick Cave, que explorará la influencia del artista en figuras como Florence Welch, Colin Greenwood de Radiohead o el cineasta Wim Wenders. Todo esto coincide con la gira mundial de Nick Cave and the Bad Seeds, que en 2026 recorrerá Europa tras sus fechas en Australia y Nueva Zelanda. Claramente, Cave sigue siendo un referente por su capacidad de transformar la tragedia personal en arte visceral y magnético, algo que esta serie promete reflejar con crudeza y sensibilidad.

La combinación de la interpretación de Matt Smith, el guion adaptado con la mirada de Cave y la música de Ellis convierte a The Death Of Bunny Munro en uno de los estrenos más esperados del otoño televisivo. Una historia incómoda, sí, pero también profundamente humana, que confirma que el universo creativo de Cave sigue expandiéndose más allá de los escenarios y los discos.

Nick Cave: un viaje entre la oscuridad y la redención

Hablar de Nick Cave es recorrer más de cuatro décadas de música marcada por la intensidad y la exploración de los límites emocionales. Nacido en Warracknabeal, Australia, Cave comenzó su carrera con The Birthday Party, una banda de post-punk abrasivo que en los años ochenta dejó huella con discos como Junkyard. Tras la disolución del grupo, Cave fundó Nick Cave and the Bad Seeds, con quienes ha publicado más de 17 álbumes de estudio. Desde los primeros trabajos como From Her to Eternity (1984) hasta obras recientes como Ghosteen (2019), su discografía refleja una evolución constante: del rock abrasivo y narrativo hacia paisajes sonoros más atmosféricos y espirituales.

La banda ha sido reconocida por discos emblemáticos como The Boatman’s Call (1997), donde Cave exploró la vulnerabilidad y el amor perdido, y Push the Sky Away (2013), que marcó una nueva etapa de experimentación minimalista junto a Warren Ellis. Su capacidad para transformar experiencias personales en arte se evidenció especialmente tras la muerte de su hijo Arthur, un dolor que impregnó Skeleton Tree (2016) y que convirtió a Ghosteen en un álbum de duelo y esperanza. Además de su trabajo con los Bad Seeds, Cave ha colaborado en bandas sonoras junto a Ellis para películas como The Proposition y The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, consolidando su reputación como narrador sonoro de la oscuridad y la redención.

Hoy, Cave es considerado una figura única en la música contemporánea, capaz de unir poesía, crudeza y espiritualidad en un mismo cuerpo de obra. Su influencia se extiende a generaciones de artistas que ven en él un ejemplo de valentía creativa y honestidad brutal. La llegada de The Death Of Bunny Munro a la televisión no es solo una adaptación literaria, sino la confirmación de que el universo de Cave sigue expandiéndose hacia nuevos territorios narrativos, manteniendo intacta su capacidad de incomodar y emocionar.

