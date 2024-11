El regreso triunfal de The Cure: «Songs Of A Lost World» conquista las listas del Reino Unido

The Cure está arrasando en las listas de éxitos del Reino Unido con su nuevo álbum Songs Of A Lost World. Lanzado el pasado 1 de noviembre, este disco ha superado en ventas al resto del top 10 combinado, con 40.918 unidades vendidas en su primer fin de semana. De estas, 36.970 corresponden a ventas físicas, 2.838 a descargas y 1.110 a reproducciones en streaming.

Este álbum marca el regreso de The Cure con material original después de 16 años y podría convertirse en su primer número uno desde Wish en 1992. Definido como quizá “el álbum más personal de la carrera de Robert Smith”, con una mezcla de oscuridad y opulencia que lo coloca entre los mejores trabajos de la banda, goza de un interesante equilibrio entre temas sombríos y otros más optimistas. Además, vienen de camino nuevas noticias positivas, ya que los fans pueden esperar más música nueva, ya que The Cure tiene otro álbum casi terminado y un tercero en camino.

