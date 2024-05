El Regreso Triunfal de The The: “Ensoulment” marca una nueva era para la banda

Tras un silencio discográfico de casi un cuarto de siglo, The The ha irrumpido en la escena musical con su esperado álbum Ensoulment, que se publicará el 6 de septiembre a través de Cinéola/EarMusic. El líder de la banda, Matt Johnson, ha tejido un tapiz sonoro que abarca temas tan diversos como el amor, la política y la existencia humana, ofreciendo una reflexión profunda sobre la condición del siglo XXI.

El primer sencillo del álbum, Cognitive Dissident, es una muestra de la habilidad de Johnson para fusionar melodías cautivadoras con letras que invitan a la reflexión. La canción, coescrita con Barrie Cadogan, es un comentario agudo sobre los tiempos actuales, marcados por la inversión y la alucinación colectiva.

Ensoulment no solo es notable por su contenido lírico y musical, sino también por su presentación visual. El álbum rinde homenaje al fallecido hermano de Johnson, Andrew Johnson (conocido como Andy Dog), cuyas obras inéditas adornan la portada y el libro de arte de 32 páginas incluido en las ediciones en vinilo y CD.

La producción del álbum ha sido un proceso lleno de alegría y camaradería, según Johnson, quien trabajó junto a sus antiguos compañeros de banda y el coproductor Warne Livesey, retomando la química que los llevó a crear álbumes emblemáticos como Infected y Mind Bomb.

Con una gira mundial ya en marcha, The The se prepara para reconectar con sus seguidores y capturar nuevos oyentes con su música evocadora y su mensaje esperanzador.

Tracklist de The The – Ensoulment

01 Cognitive Dissident

02 Some Days I Drink My Coffee by the Grave of William Blake

03 Zen & the Art of Dating

04 Kissing the Ring of POTUS

05 Life After Life

06 I Want to Wake Up With You

07 Down by the Frozen River

08 Risin’ Above the Need

09 Linoleum Smooth to the Stockinged Foot

10 Where Do We Go When We Die?

11 I Hope You Remember (The Things I Can’t Forget)

12 A Rainy Day in May