El Renacer de The Chameleons: Una Nueva Era Musical con «Where Are You»

Tras una espera de más de dos décadas, la emblemática banda de post-punk de Manchester, The Chameleons, ha regresado al panorama musical con su nuevo EP Where Are You. Este lanzamiento marca el inicio de una nueva era para el grupo, que se ha reinventado sin perder la esencia que los caracterizó en los años ochenta.

El EP, que incluye las canciones Endlessly Falling y Forever, es solo un adelanto de lo que será su próximo álbum Arctic Moon, previsto para finales de este año. Según el líder y vocalista Mark Burgess, el proceso de creación fue inicialmente abrumador, pero la emoción de los fans, muchos de los cuales no habían nacido cuando se publicaron los discos originales, lo inspiró a seguir adelante.

La ausencia del baterista fundador John Lever, fallecido en 2017, y del guitarrista Dave Fielding, que dejó la banda en 1987, no ha impedido que The Chameleons continúen su legado. La banda también se embarcará en una gira por Norteamérica para interpretar su clásico álbum de 1986 Strange Times en su totalidad, una experiencia que Burgess describe como desafiante y divertida.

Las declaraciones de Burgess sobre el nuevo material y la gira reflejan un entusiasmo contagioso y una promesa de frescura en su sonido, manteniendo al mismo tiempo la profundidad y la intensidad que siempre los ha definido.