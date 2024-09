El renacimiento de Linkin Park: nuevo álbum, cantante y gira mundial

Linkin Park ha vuelto a la escena musical después de casi siete años desde la trágica muerte de Chester Bennington. La banda ha presentado a Emily Armstrong, de Dead Sara, como su nueva vocalista y a Colin Brittain como su nuevo batería. Además, han lanzado el single The Emptiness Machine, que forma parte de su próximo álbum From Zero, programado para el 15 de noviembre.

En un evento especial para miembros de su club de fans, la banda realizó un livestream desde Hollywood, donde interpretaron 14 canciones, incluyendo clásicos como Crawling y One Step Closer. Armstrong demostró su capacidad para manejar la intensidad emocional y física de las canciones, aunque a la nueva formación aún le queda tiempo y conciertos para ajustarse plenamente en esta nueva etapa.

Mike Shinoda y el resto de la banda han ajustado las tonalidades de sus canciones para adaptarse a la voz de Armstrong, mostrando un compromiso total con su nueva formación. La banda también ha anunciado una gira mundial para 2025, con fechas en Los Ángeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Bogotá.