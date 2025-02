El renacimiento explosivo de Mclusky: nuevo disco después de dos décadas

Después de dos décadas de proyectos paralelos y reuniones esporádicas, el trío de rock galés Mclusky finalmente ha grabado un nuevo disco. The world is still here and so are we llegará el 9 de mayo, a través de Ipecac. El primer sencillo del álbum, Way of the exploding dickhead, ya está disponible con un video dirigido por Remy Lamont, lleno de escenas satíricas sobre auto-mejora y demás.

Andrew Falkous, líder de la banda, comenta: «Con un título modelado/rippeado de un videojuego formativo (The way of the exploding fist en el ZX Spectrum), y letras inspiradas por la enorme emoción causada por el aumento de precios en las entradas para ver a una banda tocar bien en la distancia, Way of the exploding dickhead es una parábola moderna, sin la parte de la parábola.» La formación actual de Mclusky se completa con el baterista Jack Egglestone y el bajista Damien Sayell.

En el comunicado de prensa se describe el sencillo como parte de un doble sencillo junto a Unpopular parts of a pig, que también aparecerá en el álbum. Esta es la primera vez en 19 años que la banda se compromete a lanzar un álbum completo.

Mclusky: El regreso triunfal de los pioneros del rock galés

Formada a finales de los 90, Mclusky se caracterizó por su combinación de humor mordaz y energía explosiva. El trío de Cardiff, liderado por Andrew Falkous, lanzó su álbum debut, My pain and sadness is more sad and painful than yours, en 2000. El disco capturó la atención de los amantes del rock por su sonido crudo y letras afiladas.

Su segundo álbum, Mclusky do Dallas (2002), consolidó su estatus en la escena musical. Con éxitos como To hell with good intentions y Lightsabre Cocksucking Blues, la banda se ganó una base de fans fiel. En 2004, lanzaron The difference between me and you is that I’m not on fire, que continuó su trayectoria de éxito con críticas positivas.

Tras la disolución de la banda en 2005, Falkous formó Future of the Left, otra banda influyente en el rock británico. Sin embargo, Mclusky no quedó en el olvido; esporádicos conciertos y la compilación Mcluskyism en 2006 mantuvieron viva su leyenda.

En 2023, sorprendieron con el lanzamiento del sencillo Unpopular parts of a pig, marcando su regreso oficial. Ahora, con el inminente lanzamiento de su nuevo disco The world is still here and so are we, Mclusky demuestra que su relevancia y energía siguen intactas.

