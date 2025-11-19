El silencio como protesta: Paul McCartney, Kate Bush y Sam Fender se unen contra el uso de la música por la IA

Un álbum sin música, pero con un mensaje atronador. Así se presenta Is This What We Want?, el proyecto colectivo en el que más de mil músicos británicos —entre ellos Paul McCartney, Kate Bush, Sam Fender, Hans Zimmer y Pet Shop Boys— han cedido pistas silenciosas para denunciar los planes del gobierno del Reino Unido de permitir que las compañías tecnológicas utilicen obras musicales con fines de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

El disco, editado en vinilo y con fines benéficos para la organización Help Musicians, no contiene canciones al uso: apenas ruidos de fondo, pasos en una habitación vacía o el ruido de una cinta. La intención es clara: advertir que, si se legaliza el uso indiscriminado de material protegido, el futuro de la música podría quedar en manos de algoritmos y no de artistas. El propio McCartney aporta un Bonus Track de dos minutos y 45 segundos que consiste en un paisaje sonoro casi fantasmagórico.

La iniciativa está liderada por el compositor y activista Ed Newton-Rex, quien subraya que el gobierno británico parece más preocupado por los intereses de las grandes tecnológicas estadounidenses que por los de sus propios creadores. La protesta se suma a otras acciones recientes: en mayo, más de 400 artistas —entre ellos Coldplay, Dua Lipa, Florence Welch y Robbie Williams— firmaron una carta dirigida a Keir Starmer para exigir protección frente a la explotación de sus obras.

El contexto es alarmante: plataformas como Deezer reciben ya unas 10.000 canciones generadas por IA cada día, y Spotify ha tenido que eliminar 75 millones de pistas consideradas “spam” o imitaciones. Según estudios recientes, los músicos podrían perder hasta una cuarta parte de sus ingresos en los próximos cuatro años debido a la irrupción de la IA. En este escenario, el silencio de Is This What We Want? suena más fuerte que cualquier riff de guitarra.

