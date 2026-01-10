El Sound Of 2026, con Skye Newman a la cabeza, revela una generación diversa que impulsa el nuevo pop

La escena británica vuelve a mirar hacia el futuro con la revelación del BBC Sound Of 2026, un termómetro fiable para detectar a quienes marcarán el pulso del pop en los próximos años. La gran protagonista es Skye Newman, una artista que ha pasado en tiempo récord de grabar vídeos en su habitación a convertirse en una de las voces más comentadas del Reino Unido. Su victoria no sorprende: su debut Hairdresser entró directo en el Top 20 y su segundo single, Family Matters, escaló hasta el número 5, un logro que ninguna mujer conseguía desde Ella Henderson en 2014. Pero más allá de los números, Newman ha conectado por la crudeza emocional de sus letras, donde habla sin filtros de su infancia en un entorno marcado por la precariedad y la adicción.

El Top Five de este año completa un retrato diverso y vibrante del pop emergente. En segundo lugar aparece Jim Legxacy, uno de los nombres más singulares del sur de Londres, cuya mezcla de rap, indie y electrónica cristalizó en el celebrado mixtape Black British Music, aclamado por NME como un trabajo que “salta entre géneros con naturalidad” y que sitúa la vulnerabilidad en el centro. El tercer puesto es para Sombr, un fenómeno viral que ha pasado de TikTok a los MTV VMAs y a una nominación a los Grammy gracias a su álbum I Barely Know Her. En el cuarto lugar, los neoyorquinos Geese consolidan su reputación tras el éxito de Getting Killed, un disco que encabezó la lista de mejores álbumes de 2025 de NME y obtuvo un Top 5 en la nuestra propia por su ambición y su energía post‑punk expansiva. Cierra la lista el dúo australiano Royel Otis, que continúa creciendo tras el lanzamiento de Hickey y una gira que incluyó un momento viral junto a Sophie Ellis‑Bextor en Reading & Leeds.

En conjunto, la edición de 2026 confirma que el pop británico —y global— vive un momento de apertura estilística y emocional. Desde la introspección de Newman hasta la experimentación de Geese, pasando por el magnetismo pop de Sombr, la lista refleja un ecosistema donde la autenticidad pesa tanto como la producción. Y si la historia del Sound Of sirve de guía —con nombres como Adele, HAIM o The Last Dinner Party entre sus antiguos ganadores—, es probable que varios de estos artistas estén a punto de dar un salto decisivo.

Skye Newman: una voz que convierte la vulnerabilidad en fuerza

La trayectoria de Skye Newman es una de esas historias que parecen escritas para una película, pero que en su caso han ocurrido a una velocidad vertiginosa. Criada en el sureste de Londres, Newman encontró en la música un refugio frente a un entorno familiar complejo, marcado por la inestabilidad y la exposición temprana a problemas de adicción. Esa experiencia se convirtió en el núcleo emocional de sus primeras composiciones, que empezó a compartir en TikTok a mediados de 2024. Su voz rasgada, su franqueza y su habilidad para narrar emociones difíciles la hicieron viral antes incluso de lanzar su primer single oficial. Cuando Hairdresser llegó a las plataformas, el público ya estaba preparado: el tema entró directamente en el Top 20 británico, impulsado por su mezcla de pop melódico y confesional. Su siguiente lanzamiento, Family Matters, consolidó su posición como una de las nuevas narradoras del pop británico, alcanzando el número 5 y demostrando que su éxito no era un accidente sino el inicio de una carrera sólida.

En 2025, Newman amplió su alcance acompañando a Ed Sheeran y Lewis Capaldi en giras, una oportunidad que le permitió presentarse ante audiencias masivas y pulir su presencia escénica. También recibió el apoyo público de Elton John, que la describió como “increíblemente talentosa”, un respaldo que pocos artistas emergentes pueden presumir. Su música, influenciada por figuras como Amy Winehouse, Adele y Bob Marley, combina sensibilidad soul, melodías pop y una honestidad que la distingue en un panorama saturado. De cara a 2026, Newman prepara su primer EP y una gira por Estados Unidos, pasos que podrían convertirla en una figura internacional. Si algo ha demostrado hasta ahora es que su capacidad para transformar experiencias dolorosas en canciones luminosas la sitúa en un lugar único dentro del pop contemporáneo. Su victoria en el Sound Of no es un punto de llegada, sino el comienzo de una etapa decisiva.

