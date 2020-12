Dua Lipa entretuvo la semana pasada al mundo con su gran espectáculo en directo retransmitido online, Studio 2054, batiendo todos los récords de Livestreams online con más de 5 millones de espectadores. Las cifras oficiales incluyen más de 1,9 millones de inicios de sesión de usuarios únicos desde China, 95.000 desde la India y 263.264 entradas vendidas en las plataformas de venta habituales, lo que significa que la cifra de 5 millones de visitas es conservadora y aún no la definitiva.



Debido a la fantástica acogida y el gran interés que ha despertado, Live Nation informa que el livestream Studio 2054 continuará disponible hasta las 23:59h del domingo, 6 de diciembre, en LIVENow con el precio de la entrada a 8,50€ (£7.50 / $10.00 USD).



Ben Mawson de TaP Music ha comentado: “Estoy muy orgulloso de Dua y del gran equipo que hay detrás de este increíble show. Para Dua era muy importante crear algo que fuera más allá de los límites de un simple show en vivo o retransmisión online y lo ha logrado con creces con ‘Studio 2054.’ En cuanto a la audiencia, siempre es difícil hacer predicciones sólidas de retrasmisiones en directo online ya que es un mercado nuevo (y futuro) y, ésto como tal, hace que sea más emocionante aún haber alcanzado estas cifras asombrosamente altas. Estimamos más de 5 millones de espectadores en función que más de una persona vea cada retransmisión, pero el número real podría estar cerca de los 8 o 9 millones. Espero que muchas familias lo vean juntas. Ha sido muchísimo trabajo pero estoy muy orgulloso de que una vez más Dua haya demostrado ser una de las estrellas del pop más grandes del mundo“.

Y por si quieres planificar próximas oportunidades de ver a Dua Lipa en directo, recuerda que actuará en nuestro país el 15 de octubre de 2021 en el Palau Sant Jordi, Barcelona, y el 17 de octubre de 2021 en el Wizink Center, Madrid.

BIOGRAFÍA DE DUA LIPA

Cantante, compositora y modelo inglesa de familia kosovar-albanesa, cuyo estilo de pop y soul ha sido comparado al de artistas como Sia, Jessie J o Charli XCX, mientras que su sensual voz recuerda a Lana del Rey. Sus primeras demos atrajeron la atención de Emile Haynie (Lana Rey, Bruno Mars), quien en 2015 produjo su primer sencillo New Love. Tras ser seleccionada para la prestigiosa lista Sound of 2016 de la BBC, confirmó todas las expectativas con una serie de exitosos sencillos (“Hotter Than Hell”, “Blow Your Mind (Mwah)”, “Be The One”) e interesantes colaboraciones (“Scared to Be Lonely” con Martin Garrix, “No Lie” con Sean Paul). Su álbum debut homónimo fue lanzado en el verano de 2017 con gran éxito, seguido del reciente Future Nostalgia en 2020.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE DUA LIPA

Dua Lipa (2017)

Future Nostalgia (2020)

Puedes escuchar todos sus discos en Apple Music.

IMPRESCINDIBLES DE DUA LIPA

En Apple Music, han reunido las canciones más importantes de la artista en esta playlist en esta playlist:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

