El sueco Lonely Dear estrena su nueva canción “Oppenheimer”

El cantante, compositor y multiinstrumentalista sueco Emil Svanängen, o lo que es lo mismo, Lonely Dear, publica su nuevo single Oppenheimer. Este nuevo tema es el último single de su inminente nuevo álbum, A Lantern and a Bell, que verá la luz el 26 de marzo a través del sello de Peter Gabriel, Real World.

Oppenheimer está inspirada en la vida del físico teórico estadounidense J. Robert Oppenheimer, y examina la rapidez con las que las buenas intenciones pueden ser superadas por los acontecimientos. El propio Emil cuenta: “Muchas de las personas que trabajaban con la bomba atómica eran astrofísicos y les apasionaba investigar el espacio y las matemáticas, y aquí tuvieron esta increíble oportunidad, demasiado buena como para perderla. Quizás también estaban atrapados en una situación que era difícil de evitar e inmediatamente entendieron al ver los resultados que esto era algo horrible. De ahí viene la famosa frase de Oppenheimer: ‘Me he convertido en el destructor del mundo’”.

Grabado con el productor Emanuel Lundgren en el mítico estudio al oeste de Södermalm (Estocolmo), A Lantern and a Bell supone el segundo álbum de Loney Dear para Real World tras lanzar en 2017 su álbum homónimo.

Emil también aparecerá en el próximo álbum de First Aid Kit, un disco en homenaje a Leonard Cohen. El fundador del sello, Peter Gabriel, dice: “Este nuevo disco tiene melodías tristes y conmovedoras que crean un espacio en tu cabeza llenos de recuerdos, sueños y ternura. Estoy muy orgulloso de que estemos trabajando con un compositor tan talentoso. Cuando estés aislado, qué mejor que estar envuelto en estas hermosas e imaginativas composiciones: el trabajo de un maestro”.

Los temas marítimos impregnan A Lantern and a Bell: el álbum cuenta con ilustraciones que representan la bandera náutica internacional de socorro, y la voz de Emil se ve reforzada con frecuencia por los sonidos difusos del agua y las llamadas aves marinas. Para aquellos que conocen a Loney, las constantes referencias al mar y a los barcos no son nada nuevas. “Todo esto es una parte importante de mi vida anterior, tal vez un sueño romántico de aventuras, pero también una fobia, un peligro del que no puedo evitar sentirme atraído”, confiesa Emil.

LONELY DEAR – OPPENHEIMER