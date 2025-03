El torbellino creativo de Damon Albarn: De la electro-ópera «The Magic Flute II» al regreso triunfal de Gorillaz

Damon Albarn no sabe lo que significa tomarse un respiro, y es que el genio detrás de Blur y Gorillaz está en plena efervescencia creativa, y 2025 promete ser un año monumental para sus seguidores. Entre el estreno de su ambiciosa electro-ópera The Magic Flute II: La Malédiction y la confirmación de un nuevo álbum de Gorillaz, el británico demuestra una vez más por qué es una de las mentes más inquietas e innovadoras de la música contemporánea. Si creías que su ritmo iba a desacelerar tras un 2023 cargado con The Ballad of Darren y Cracker Island, prepárate para quedar boquiabierto: Albarn está llevando su arte a nuevas dimensiones, y nosotros estamos aquí para contarte todos los detalles jugosos.

The Magic Flute II: La Malédiction: Una ópera que desafía lo imposible

Ayer, 27 de marzo de 2025, París vibró con el estreno mundial de The Magic Flute II: La Malédiction en el Théâtre du Lido, una obra que Damon Albarn ha descrito como “ridícula” en su concepción, pero que ha resultado ser un triunfo absoluto de audacia creativa. Este proyecto no es una ópera cualquiera: es una continuación del clásico de Mozart, The Magic Flute, basada en un texto de Johann Wolfgang von Goethe de 1807 que nunca había sido musicalizado. ¿Y cómo lo ha abordado Albarn? Con un giro inesperado: inspirándose en los pioneros electrónicos Kraftwerk para crear lo que él mismo llama una “electro-ópera”.

En una entrevista reciente con NME, Albarn confesó: “No solo estaba lidiando con el genio de Mozart, sino también con Goethe. Me pregunté: ‘¿Cómo demonios hago esto?’ La respuesta vino de una fuente sorprendente pero no menos brillante: Kraftwerk”. El resultado es una fusión alucinante de música clásica, electrónica y ese toque distintivo de Albarn que convierte lo imposible en algo mágico. Representada hasta el 30 de marzo, esta obra no solo reafirma su versatilidad, sino que lo posiciona como un puente entre épocas y géneros. ¿Quién más podría mezclar a Mozart con beats sintéticos y salir victorioso?

Gorillaz regresa: Un nuevo álbum para conquistar 2025

Pero eso no es todo. Mientras los focos brillan sobre París, Damon Albarn ha soltado una bomba que tiene a los fans de Gorillaz al borde de la locura: un nuevo álbum está en camino y verá la luz este mismo año. En una charla con Les Inrockuptibles, el músico reveló que el disco está prácticamente terminado, y Jamie Hewlett, su inseparable compañero en este proyecto animado, confirmó en Instagram: “Sí, el nuevo álbum sale este año”, acompañado de un emoji de pulgar arriba. ¿Seis semanas para pulirlo? Eso dijo Albarn en el podcast francés Nova, lo que significa que podríamos estar bailando al ritmo de 2D, Murdoc, Noodle y Russel antes de lo que imaginamos.

Tras el éxito de Cracker Island en 2023, que NME calificó como “convencional pero ricamente satisfactorio”, las expectativas están por las nubes. Albarn no ha dado pistas específicas sobre el sonido, pero si algo sabemos de él es que nunca se repite. ¿Será una evolución del pop excéntrico de su último trabajo o un giro radical como en los días de Demon Days? En Stereogum ya especulan que este podría ser el regreso a la experimentación pura, mientras que Billboard destaca cómo Gorillaz sigue siendo un lienzo en blanco para las ideas más salvajes de Albarn. Una cosa es segura: este álbum va a ser un evento.

Más allá de los escenarios: Colaboraciones y un espíritu incansable

El 2025 de Damon Albarn no se limita a sus grandes proyectos. Recientemente, colaboró con DJ Koze en el single Pure Love, parte del próximo álbum Music Can Hear Us (que sale el 4 de abril). También se reunió con Kaktus Einarsson para Gumbri, un tema que nació de una broma tras unas margaritas en Año Nuevo y que terminó en una colaboración oficial. Y no olvidemos su aparición junto a Thundercat en Londres el pasado abril, tocando Cracker Island en vivo, o su cover ska de Panic de The Smiths con Africa Express en el Festival Bahidorá.

¿Cansado? Ni un poco. En Rolling Stone, Albarn dejó claro que no planea bajar el ritmo: “Una ópera y un nuevo álbum de Gorillaz, eso parece suficiente para 2025. ¡A menos que alguien me acuse de desacelerar!”. Incluso tras poner en pausa a Blur —“Es demasiado para mí”, dijo sobre la reunión de 2023—, su mente sigue girando a mil por hora.

Con The Magic Flute II: La Malédiction marcando un hito en su carrera y un nuevo capítulo de Gorillaz en el horizonte, Damon Albarn nos invita a un 2025 lleno de sorpresas. Es un artista que no teme arriesgarse, que transforma lo absurdo en sublime y que sigue empujando los límites de lo posible. Así que afina tus sentidos, porque este año, Albarn no solo está de vuelta: está redefiniendo el juego una vez más. ¿Listo para sumergirte en su mundo?

